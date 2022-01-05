Omicron︱世衛：預計打疫苗仍可降重症風險　包括國藥和科興疫苗

官方央視報道，１月4日，世衛組織官員表示，研究表明，新冠疫苗可預防Omicron毒株導致的重症住院風險，包括中國國藥和科興等，預計疫苗對重症住院患者的保護力將繼續維持。

該官員同時指出，雖然南非新增病例激增後出現迅速下降，且住院率和死亡率都很低，但高風險人群和未接種疫苗人群仍可能因感染Omicron毒株而發展成重症患者。



Omicron毒株在全球範圍內迅速傳播。美、法、英等各國單日確診紀錄不斷刷新。

美國疾病控制和預防中心（CDC）１月4日表示，截至1月1日，Omicron毒株在美國的新冠毒株中佔比已超過95%。

據路透社4日報道，美國在2021年12月1日首次發現Omicron毒株後，該毒株迅速在全美蔓延，取代了德爾塔毒株成為在美國的主要毒株，目前在美國新增病例中佔比已達95.4%，德爾塔毒株佔比則降至4.6%。

彭博社１月4日指出，Omicron毒株導致美國新冠確診病例激增，在1月3日新增病例超過100萬，刷新了4天前日增59萬的單日紀錄。