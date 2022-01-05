新冠肺炎｜內地增41宗本土確診西安佔35　當地連續3天低於百宗

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（4日）內地新增本土確診病例41宗，新增本土無症狀感染者22宗。



本土確診病例方面，陝西35宗，均在西安市；河南4宗，其中許昌市2宗、鄭州市1宗、周口市1宗；浙江2宗，均在寧波市；含2宗由無症狀感染者轉為確診病例（均在河南）。

本土無症狀感染者方面，河南18宗，其中鄭州市9宗、許昌市8宗、周口市1宗；上海4宗，其中浦東新區3宗、楊浦區1宗。

在重災區西安市，西安市昨日新增本土確診病例35宗，這是西安市連續第3天確診病例低於百宗。在此之前，西安市連續8天確診病例超過百宗。根據統計，自12月9日以來，西安市累計報告本土確診病例1793宗。

西安統籌組織發放生活必需品，為封閉管理小區提供物資保障。（中新社）

此外，陝西省昨日召開發布會，當局表示，西安市社區層面導致的傳播快速上升勢頭得到了控制，疫情總趨勢呈現下降態勢，但仍處於防控工作的攻堅期。

陝西省財政廳副廳長劉紅春表示，自疫情以來，省財政廳籌措疫情防控資金，截至1月3日，各級財政共投入28.2億元人民幣用於抗擊疫情。

鄭州開展全員核酸檢測

鄭州今日（5日）宣布，今日起開展全市全員核酸檢測，不參加者的健康碼將標記為黃碼，又稱不參加者將承擔相應法律責任。

上海方面，昨日新增4宗本土無症狀感染者，其中3宗為外地協查發現的無症狀感染者的密切接觸者，1宗為在健康監測期間發現的境外輸入確診病例的密切接觸者。