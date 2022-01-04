西安疫情｜孫春蘭劉國中調研　檢疫「一碼通」突然再次崩潰

陝西省西安市疫情持續，2022年1月4日9時西安開啟新一輪核酸篩查，有市民反映「西安市民一碼通」再次故障。

「西安一碼通」的話題4日上午衝上熱搜第一，不少西安網友透露，「西安一碼通」系統再次崩潰。陝西省政府門户網站官方微博「陝西發布」稱，正在搶修，一旦恢復第一時間通知。「陝西發布」通知，全市核酸檢測應急平台因當前流量過大，網絡目前繁忙無法登陸，正在搶修。



據《中新經緯》1月4日報道，這並不是西安一碼通第一次出現系統崩潰。2021年12月20日早間，西安一碼通出現服務崩潰的問題，甚至部分陝西碼也無法打開，影響當地市民上班、乘車等正常出行。

西安一碼通2020年2月上線。這款專為疫情防控而研發的大數據平台，集健康碼、行程卡、核酸檢測、疫苗注射等疫情服務功能為一體，同時兼有政務地圖、社保繳納等眾多便民服務功能。

擁有1,200萬人口的陝西省西安市，自2021年12月23日宣佈「封城」後，疫情逐步升級，並擴散到該市14個區（縣），以及蔓延至多個省份。

西安「封城」不到一周，中共政治局委員、國務院副總理孫春蘭到西安市指導防疫工作，她要求貫徹「動態清零」總方針，儘快控制疫情蔓延。

官方1月2日消息，西安市雁塔區委書記王斌、雁塔區委副書記崔詩越均被免職。

就在同一天，據《陝西日報》報道，陝西省委書記劉國中在西安市防疫工作會議上要求「儘快實現社會面清零目標」，並警告雁塔區、高新區等地的「一把手」要「講政治、顧大局」。