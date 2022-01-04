西安疫情｜本土個案密接者多次請求隔離未果　一家六口先後確診

陝西西安市疫情嚴重，目前仍處於封城狀態，不少市民因其所住的小區出現確診個案而需要隔離。

然而，西安市民孫輝在出現發燒、咽痛等症狀後，連續多日請求相關部門收治自己未果，一度想冒險離家讓防疫人員「捉走」自己。不幸的是，家中其餘5人，包括年僅1歲及4歲的兒女都相繼確診。至此，一家六口全部感染新冠肺炎。



孫輝介紹，他在西安市雁塔區科技二路光電園的一間工程公司上班，一家六口住在金地西灃公元小區二期，包括妻子、小舅、岳母，以及其分別4歲的兒子和1歲2個月大的女兒。

去年12月20日，光電園因為有確診病例而被封樓，孫輝次日（21日）開始出現發燒、頭痛、眼痛、腹瀉、咽痛等症狀。他最初以為自己只是感冒，為了不傳染家人，當天他自己睡在小房間，更與家人開玩笑稱「別感染了新冠」。

22日凌晨1時半，公司來電通知有同事確診，於是孫輝起床收拾並將家中所有物品消殺，等防疫人員將他帶走。他表示，公司同事感染是屬於B類密接（密切接觸），要立即被帶走隔離，而其他住在西安市高新區的同事，23日就被接走隔離，但住在雁塔區的他一直未被接走，最終更演變成居家隔離。

孫輝表示， 直至22日下午仍未有防疫人員上門，由於自己的症狀比較明顯，又是密切接觸者，於是他致電小區物業、社區，社區上報到街道。不過，街道辦的工作人員上門後沒有將他帶走，而是在其家門貼上封條，讓他居家隔離，「封門的時候，我跟他們有爭議。我說這不行，我是 B 類，不能居家隔離。他們答覆：『 先做核酸。』」。

12月21、22日，孫輝曾在小區中接受混採（將5人或10人的採集拭子放在同一個採集管）及單採（一個人的採集拭子放在採集管中）的核酸檢測，結果混採的結果出現「異常」，「工作人員還說，等22日的核酸結果，『如果是陽性，就送你去定點醫院；要是陰性，就送你去普通醫院看病。』」。

23日，孫輝再收到通知，公司出現第二宗確診個案。當晚9時許，有防疫人員到小區並讓孫輝落樓做檢測，他告知對方自己是密切接觸者，需要居家隔離，家門更貼上封條，需要防疫人員上門為他做檢測，「我說，如果你不上來，我就不做。結果他真的走了」。

孫輝透露，他之後曾致電多個相關部門，得到的回覆都是他有症狀，但家人沒有症狀，必須等核酸結果，「我等不了了，就告訴他們：『等核酸結果出來也行，但必須趕緊把我家人帶走；不然一到9點，我就自己下樓』」。

24日上午10時，防疫人員上門將孫輝的家人接走。孫輝表示，家人被帶走前曾做核酸檢測，但自己明明是密切接觸者且症狀嚴重，反而是最不受重視，於是他致電街道辦及區疫情防控指揮部，要求派人為他做檢測。

同日，孫輝收到疫情防控指揮部來電稱，22日的核酸結果是陰性，「我還挺高興的。我覺得是我弄錯了，就是感冒」，當時更認為「22 日的結果，只能說明 22 日當天是陰性，過去了37個小時，還能是陰性嗎？」。惟當晚10時，孫輝接到區疫情防控指揮部通知，稱其妻確診陽性，「我妻子中午做檢測，晚上核酸結果就出來了，這才是真正『 加急』的，比我的都快」。

孫輝得知妻子確診後非常難受，於是再向相關部門反映問題，又用激將法要求派人將他帶走隔離，「我說，你們要不來，我就自行下樓，這樣我就違反了防疫規定，要麼警察把我抓走，要麼防控人員把我抓住也行」。

不久後，雁塔區疫情防控指揮部來電，表示會派車送孫輝到收治發燒患者的醫院。他當場反對，並向對方解釋自己21日就有強烈症狀，妻子確診，所以他百分之百是確診患者，「你把我拉到醫院，我害醫院的人；你把我拉到酒店，我害酒店的人」。

孫輝陷入了一個「叫天不應，叫地不聞」的處境。為了自救，他在微信聊天群向其他住戶坦白道歉，解釋是因為他才被封樓，但一直無人將他帶走隔離，而其症狀亦愈發嚴重，遂決定離家讓人捉走，「我不想害大家。我不能下樓散播病毒。我就想有人來給我做核酸，把我接走！」。

沒想到，其他住戶得悉都紛紛安慰孫輝，又幫他致電多個相關部門。最終，疫情防控指揮部於25日下午派車將他接到隔離酒店，並於26日得知自己的核酸檢測結果為陽性，「聽到這個消息，我反而很高興，因為我終於可以不再居家隔離，可以被救治了」。當晚10時，孫輝被送入西安市胸科醫院。

孫輝表示，目前只有咳嗽症狀，每天都要吃藥治療，「大概再過5天，CT結果就會出來。如果症狀消失得差不多了，就可以做核酸，轉移到康復醫院。之後順利的話，就可以回家了」。