西安疫情｜一碼通頻崩潰影響檢測　大數據資源管理局局長停職檢查

西安市委組織部周三（5日）凌晨發布消息，指市委決定劉鑫任西安市大數據資源管理局黨組成員，為副局長人選（主持工作）；西安市大數據資源管理局黨組書記、局長劉軍因履職不力，停職檢查。據悉，劉軍此前分管「西安一碼通」工作專班，而系統近期頻頻崩潰。



據官方介紹，劉軍生於1980年10月，領導西安市大數據資源管理局全面工作，分管數據標準與應用處、數據資源處、市12345市民熱線管理辦公室及「一碼通」工作專班，聯繫西安大數據資產經營有限責任公司。他2019年1月任西安市大數據資源管理局黨組書記，2月任局長。

西安一碼通是於2020年2月上線、專為疫情防控而研發的大數據平台，集健康碼、行程卡、核酸檢測、疫苗注射等疫情服務功能為一體，同時兼有政務地圖、社保繳納等眾多便民服務功能。

12月20日，「一碼通」系統便曾崩潰。（紅星新聞）

不過系統卻頻頻出現問題，如2021年12月20日早間，其出現服務崩潰的問題，甚至部分陝西碼也無法打開，影響當地市民上班、乘車等正常出行。

周二（4日）上午9時左右，再有不少市民在網上表示一碼通出現故障、打不開。有人表示，早上做核酸檢測排隊時，「到跟前，（發現）一碼通就崩了」。事後技術服務專線回應稱，事屬突發故障，相關情況已上報，技術部門已緊急搶修。