白宮：私營企業應反對中國在新疆侵犯人權行為

美國電動汽車製造商特斯拉（Tesla）2021年12月31日宣布在新疆首府烏魯木齊開設新門店，美國白宮2022年1月4日表示，私人企業應反對中國在新疆侵犯人權的行為。



白宮發言人普薩基（Jen Psaki）1月4日指出，未能解決供應鏈中強迫勞動和侵犯人權問題的私營公司，會在美國甚至國際層面上，面臨嚴重的法律、聲譽和客戶風險。

被問及特斯拉在新疆開設門店一事時，普薩基稱，「我不能談論一間公司的具體情況，但總的來說，我們認為私營企業應該反對中國在新疆侵犯人權和種族滅絕的行為。」

普薩基又指，國際社會包括公共和私營企業，都不能對新疆發生的事情置若罔聞。

總部位於華盛頓特區的組織美國伊斯蘭關係委員會（Council on American-Islamic Relations）要求特斯拉關閉展廳，稱要「停止對種族滅絕的經濟支持。」

西方多國指控中國政府在新疆強迫勞動，甚至對維吾爾人種族滅絕。美國總統拜登（Joe Biden）2021年12月下旬簽署《維吾爾強迫勞動預防法案》，禁止從中國新疆地區進口產品，除非企業能夠證明它們不涉及強迫勞動。

中國外交部則曾多次否認指控，反擊指是國際反華勢力炮製的彌天大謊。