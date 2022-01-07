被舉報冒名頂替入學兼搞不當男女關係　河南工信局副局長遭撤職

有河南省退休公務員實名舉報當地工信局副局長與自己妻子存在不正當關係，並指控其頂替他人身份和入學資格讀大學。當地紀委監察部門介入調查並通報指，上述情況屬實，該副局長現已被就開除黨籍並撤職。



上游新聞周二（4日）報道指，河南省洛陽市退休公務員田偉濤當日向該媒體實名舉報偃師區工信局副局長吳鳴（化名）與其妻有不正當關係，又曾頂替他人身份和入學資格讀大學，畢業後成為公務員。

針對田偉濤反映事宜，洛陽市偃師區應急管理局主要負責人回應稱，偃師區紀委監察部門已作出認定和處理：吳鳴與田偉濤妻子「有接觸」；此外，吳鳴冒名頂替一事屬實，已被開除黨籍並撤職，降為二級科員。

田偉濤舉報稱，吳鳴自2019年與田妻陳菲關係親密，外出時「摟腰前行」。陳菲曾在與吳鳴微信聊天中提出喂田偉濤安眠藥，令其停止舉報行為。陳菲事後反駁稱，婚後田偉濤沾染惡習且沒有盡到丈夫責任，兩人已分居一年多，婚姻關係名存實亡。她與吳鳴只是朋友關係，「他不停舉報是想幹擾我倆的離婚和財產官司，別有用心」。

就上述問題，已有4名相關人員被當局誡勉談話。田偉濤不滿當局的處理結果，認為吳鳴冒用他人身份，不應留在偃師區應急管理局內工作。該部門主要負責人隨後回應稱，舉報事件發生後，吳鳴一直情緒低落，處罰決定也是組織和紀委部門下發的；而田偉濤不想離婚，當局對涉事3人的協調一直未能成功。