茂名女跟蹤女護士長達2年　家門外窺視比心、冒名盜取制服

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-05 14:57

廣東茂名市人民醫院一名張姓女護士過去曾服務過一名黃姓女患者，詎料此後這竟成為一段「孽緣」。足足兩年時間內，黃女均一直跟蹤張女，期間她不但在張女的家門口做出「比心表白」等詭異舉動，還曾冒名拿快遞，令飽受困擾的張女常常被嚇得不敢出門。

據張女母親稱，偏執的黃女曾跟着女兒搬家數次，更曾以女兒的名義偷拿快遞盜取護士工服。

更詭異的是，黃女還曾在張女的家門口對着鏡頭比心表白，甚至透過門外的貓眼偷看等。另外，從2020年2月起，黃女間歇地在微博發布向張女示愛的文字，也有偷拍照片出現，而社交平台的頭像亦為張女的照片。

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黃女的行為令張女飽受滋擾，早已不堪重負的她常常被嚇得不敢出門。而醫院方面雖然也曾試圖出面為張女處理，惟無果。不過慶幸的是，自從張女母親在網絡發布相關片段後，黃女已有數日未現身。

直到本月1日，廣東茂名市城南街道某居委會工作人員透露，黃女已被送往茂名高州一間醫院接受治療。據了解，黃女的一個社交賬號曾發布一份《參加嚴重精神障礙社區管理治療服務知情同意》文件，文件顯示黃女被診斷為「雙相情感障礙伴有精神病性症狀的躁狂發作」。

網民點睇：

我反對這門親事 這也太嚇人了吧 每個女人在遇到自己喜歡的人之前，都誤以為自己喜歡男人 影響了別人的正常生活，也是一種騷擾 不管事男的還是女的，覺得死纏爛打都是好恐怖的事

（北京青年報）