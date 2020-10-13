刑法修正案提請人大審議：冒名頂替上大學　處3年以下有期徒刑

內地近期不時傳出冒名頂替上大學的事件，山東省更曝出從2002年至2009年的在讀大學生中查出242名冒名頂替者，引發輿論熱議。周二（13日）提請全國人大常委會會議審議的刑法修正案（十一）草案二審稿，終於就此現象訂立罰則，擬對冒名頂替上大學者處3年以下有期徒刑。

草案規定，盜用、冒用他人身份，頂替他人取得高等學歷教育入學資格、公務員錄用資格、就業安置待遇者，處3年以下有期徒刑、拘役或管制，並處罰金。同時，組織、指使他人實施前款行為的，依照前款的規定從重處罰。

網民對此反應不一，有人認為刑法增列罰算是亡羊補牢，但有人認為高考冒名頂替足可毀人一生，但只判3年實在太輕，認為判10年都不為過。

山東女子苟晶稱自己連續兩年高考被冒名頂替（點圖放大）：

陳春秀（右）早年高考亦遭人冒名頂替，其後被迫前往外地打工。（央視新聞）

另山東聊城市冠縣考生陳春秀在2004年高考亦遭人冒名頂替，冒名頂替的是另一名考生陳雙雙，其進入山東理工大學就讀，畢業後回到冠縣，在煙莊街道辦事處審計所任職。經查，當年陳雙雙的父親花費2000元人民幣，委託中間人冒名頂替陳春秀。目前，陳雙雙已被街道停職。至於陳春秀當年高考後被迫前往外地打工，日後成為電子廠工人及餐廳服務生，如今則擔任幼稚園教師。

（綜合報道）