拒名企高薪反到深圳當中學老師　清華女博士：不被常規認識綁架

大材小用還是學以致用？內地29歲女子龍明珠近期成為網絡熱議人物，皆因她去年獲得清華大學博士學位，擇業期間亦收到華為、BAT（百度、阿里巴巴、騰訊的統稱）以及一些研究所的優質邀約，然而她最終卻選擇到深圳一所中學當數學老師。許多人並不理解她的做法，不過龍明珠則另有一番見解，認為高材生當中學老師的風潮是一個非常大的進步。



龍明珠本科就讀於湖北武漢的華中科技大學，後在2014年到2020年就讀於清華大學，獲得博士學位。她表示自己曾收到許多公司邀約，但如果去公司或者研究所，多數時間都只對着電腦，跟死物打交道，然而一想到每天寫代碼、找bug到頭禿的日子，那即便這些公司開出不錯的年薪，她還是提不起精神。

某次聊天時，一名朋友提起她在本科時期給大家講課的事，說她特別適合執起教鞭。而相比之下，她更喜歡跟人打交道，且從小就享受為他人解答困難的感覺，這就是她選擇投身教育業、遵從自己內心的原因。

龍明珠當中學老師引發熱議。 （網易）

最初，許多人並不理解她的做法，包括其父母亦很不能接受，認為堂堂清華博士去當高中老師實在是大材小用，十多萬人民幣的工資在深圳交完房租後，連吃都吃不飽。

不過龍明珠表示，高材生去當中學老師可能在深圳很少見，但在北京卻十分普遍，並認為高才生當中學老師的風潮是非常大的進步，令畢業生擇業更加自由，不被常規認識所綁架，遵循自己的內心選擇真正喜歡的行業，而不是再為傳統的面子和高工資去找工作。同時，高才生的見識和傳統師範生有別，不同視野的碰撞可以給學生提供更多的火花，對未來的規劃也有更清晰的見解。

目前，龍明珠投身教育業已有將近一年半，今年教師節亦收到同學們的留言，她表示，覺得當初來做老師的美好憧憬和願望都得以實現。

深圳教職競爭白熱化，中學面試教師者中，許多人為博士學歷。（視覺中國）

據早前報道，近年大量清華、北大等名校的博士、碩士畢業生湧入教師隊伍。被稱為深圳「四大名校」之一的深圳中學介紹，2020年共有66名畢業於世界頂尖學府的新教師加盟。據悉，所有新教師均為碩士及以上學歷，其中博士及以上學歷佔比超過40%。按新教師的畢業院校來分，清華大學和北京大學畢業生佔半數。另一個新的趨勢是，名單中出現了愈來愈多牛津、劍橋等海外名校畢業生。

其實早在2019年，該校公佈的擬招聘35名教師名單就顯示，清華、北大的畢業生有20人，還有1人畢業於哈佛大學，其中32人是碩士或博士研究生。報道指，這大致可以被視為名校畢業生大規模進入深圳中小學教育的一個開端。