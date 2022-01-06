去年全球航天發射144次創紀錄　中國55次、平均6.6天一次超美居首

全球航天在2021年創下144次軌道級發射紀錄，當中獲得成功的有133次。而中國去年完成55次航天發射，位居世界第一，相當於平均6.6天就有一次；任務中有52次成功、3次失利。



去年全球航天發射次數超過1967年的139次發射（122次成功）和1976年的131次發射（125次成功），惟上述144次的紀錄並不包括伊朗兩次未宣布的發射。

另據Space Launch Report的統計數據顯示，中國去年全年航天發射次數位居世界第一，其後為美國的45次，俄羅斯的25次。另歐洲和新西蘭各發射6次，日本發射3次，印度發射2次，韓國和伊朗各發射一次惟皆失利。

中國去年全年航天發射次數位居世界第一。（Space Launch Report）

中國方面，中國航天科技集團有限公司去年完成48次宇航發射，成功率達100%，上百顆（含搭載）航天器被送入太空。去年3月12日，新一代中型高軌液體運載火箭長征七號A運載火箭成功發射試驗九號衛星，其地球同步轉移軌道運載能力不低於7噸，填補了中國高軌運載能力空白。一個多月後的4月29日，長征五號B運載火箭將中國空間站首個航天器天和核心艙精準送入預定軌道，載人航天工程空間站在軌建造任務首戰告捷。

此後，中國陸續將天舟二號、天舟三號貨運飛船送入預定軌道，去年6月，聶海勝、劉伯明、湯洪波乘坐神舟十二號載人飛船成功進入太空；10月，翟志剛、王亞平、葉光富乘坐神舟十三號載人飛船順利進入太空，中國空間站開啟有人長期駐留時代。

展望今年，中國將完成載人航天6次重大任務，包括兩次貨運飛船、兩次神舟飛船和實驗艙Ⅰ、實驗艙Ⅱ發射，以及在軌交會對接、出艙活動和飛船返回任務，全面建成空間站，還有完成長征六號甲運載火箭首飛任務。按計劃，中國航天科技集團有限公司會安排逾40次宇航發射任務。

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