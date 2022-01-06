天問一號傳回「來自火星的自拍照」　分離傳感器助「可視化監測」

新年伊始，中國火星探測器天問一號帶來一組精美的圖像，其中一張環繞器與火星的「自拍照」，更是引起海內外航天愛好者們的驚歎。



據內地「觀察者網」和微信公號「上海航天」1月4日發文介紹說，中國航天八院803所設計了一套由多個分離測量傳感器組成的監測系統，通過拋離的方式完成探測器深空「自拍」。

2021年，中國人首次進入自己的空間站，祝融號首次在火星上留下自己的足跡，羲和號推動中國進入「探日時代」。2022年，中國航天將完成空間站的建造。而天問二號、火星取樣乃至木星探測都已經在下一步的計劃之中。

有關天問一號環繞器「自拍照」的原理，早在中國首次自主火星探測工程立項之初，研製團隊就在思考如何做好火星探測器在軌工作狀態的可視化監測。

為此，八院火星環繞器工程測量分系統團隊提出了「分離式監測方案」，設計了一套由多個分離測量傳感器組成的監測系統，通過將這些傳感器拋離的方式完成探測器深空「自拍」。

在2021年10月1日國慶期間，國家航天局發布中國首次火星探測任務天問一號探測器飛行圖像，圖上的五星紅旗呈現出鮮豔的中國紅。這是天問一號探測器運用這一技術，首次進行的深空「自拍」。

而這一次，分離測量傳感器在地面控制下再次實施分離監測任務， 在慢慢遠離的過程中利用自身兩側安裝的兩個廣角鏡頭，每秒拍攝一張圖像，通過wifi傳輸的方式將圖像傳回天問一號探測器，最終將北極冰蓋、環繞器局部特寫及環繞器與火星合影的畫面呈現出來。

除了「自拍照」外，天問一號本次傳回的圖像還環繞器局部特寫、火星北極冰蓋及「祝融號」火星車拍攝火面地貌等內容。