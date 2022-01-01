環繞器與火星合影、北極冰蓋清晰可見　天問一號以精美圖像賀元旦

國家航天局在2022年元旦來臨之際，發布中國首次火星探測任務天問一號探測器，從遙遠火星傳回的一組精美圖像，其包括環繞器與火星合影、環繞器局部特寫、火星北極冰蓋、祝融號火星車拍攝火面地貌等內容，展示環繞器、祝融號火星車工作狀態及獲取的火星表面形態，成為獨特的「新年問候」。



當中一幅圖顯示，環繞器越過火星北極區域上空，圖中的白色區域正是覆蓋在北極的「冰」原。值得留意的是，與地球兩極的冰有異，火星的「冰」是由乾冰（固態二氧化碳）和水冰組成。至於火星下方可見的暗色區域，是火星奧林匹亞沙波，左上角亮色的環形坑名為科羅廖夫坑，其餘紅色和暗色區域則是裸露地表。

而在環繞器局部特寫中可見，環繞器一側太陽翼完全展開，姿態穩定。同時，一根次表層探測雷達天線展開，與太陽翼平行，磁強計伸桿向環繞器左上方伸出。

另一圖像則展示層理清晰可見的火星北極冰蓋，其經過常年沉積和消融，呈現出以極點為中心的白色冰層和裸露地表組成的環形螺旋狀地貌。至於最後一幅圖是由祝融號火星車利用導航地形相機獲取的3幅圖像拼接鑲嵌而成，環形坑、石塊等火星典型地貌在圖中呈現。

截至2021年12月31日，天問一號環繞器已在軌運行526天，距離地球約3.5億千米，通信時延約19.5分鐘。而火星車在火星表面工作225個火星日，累計行駛逾1400米。天問一號任務正展開探測和相關測試，共傳回約560GB原始科學數據，目前兩器狀態良好。