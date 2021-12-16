《自然》年度十大人物　天問一號總設計師張榮橋獲封：火星探險家

12月16日，國際權威科學雜誌《自然》公布選出的「2021年度十大人物」，中國首次火星探測任務工程總設計師張榮橋入選。今年5月15日，中國的火星探測器「天問一號」著陸火星，中國成為美國後第二個成功部署火星車的國家。



在得知「天問一號」順利著陸在火星赤褐色的砂質平原上時，張榮橋當時摘下眼鏡拭淚的一幕在網絡廣為流傳，《自然》雜誌稱讚是「火星探險家」。



今年5月15日，中國火星探測器「天問一號」成功著陸火星。在北京航太飛行控制中心的張榮橋激動落淚，他提到，「為了今天的首戰告捷，我們從10年前開始籌畫，千軍萬馬為之奮鬥了6年，在發射場堅守了110天，在北京航太飛行控制中心堅持了202天」「首戰告捷就是環繞火星，之後到今天又堅守了93天，目的是什麼呢，就是為了今天最終的勝利！」當時他摘下眼鏡拭淚的一幕，更感動無數人。

據《澎湃新聞》報道，火星是很多國家的航太噩夢，到目前為止整體成功率只有50%左右，對於著陸類的任務成功率只有40%多一點。中國的首次火星探測任務就完成了火星「環繞、著陸和巡視三大目標」，更是難上加難，在目標背後，更有「十年磨一劍」的努力。

據了解，1966年張榮橋出生於安徽省祁門縣，就讀於西安電子科技大學，1991年獲中國空間技術研究院碩士研究生學歷，2004年開始在國防科工委月球探測中心工作，職位是國家探月工程副總設計師，中國首次火星探測任務工程總設計師。

在火星任務成功後的記者會上，張榮橋提到，「今天成功了，回過頭來看，這條技術路線的選擇是非常正確的。」張榮橋提到，這次中國的火星任務在技術上能實現跨越發展，也能節省經費，「在較短時間內使我國在行星探測領域跨入世界先進行列。」他提到，首次火星探測任務是結合中國國情，「走出了具有中國特色的航太發展之路。」

未來中國還有許多目標探索太空的目標，包括在2025年前後，中國將實施近地小行星取樣返回和主帶彗星環繞探測任務，實現近地小行星繞飛探測、附著和取樣返回；2030年前後，實施火星取樣返回任務；未來還有實施木星系環繞探測和行星穿越探測任務等著實現。

張榮橋很喜歡「仰望星空，腳踏實地」這兩句話。對於宇宙的想法，他則認為「我們對宇宙的認知和瞭解仍然很膚淺。我們應該看到，搖籃之外的世界，無限廣闊。創新永無止境。」

據了解，《自然》（英語：Nature）是世界上最早的科學期刊之一，首版於1869年11月4日，是世界最權威的學術期刊之一。

《自然》年度十大人物榜單旨在選出這一年重大科學事件中佔有一席之地的人物。除了張榮橋外，此次入選的十大人物與新冠肺炎疫情有關的占大多數，如南非流行病應對與創新中心（Centre for Epidemic Response and Innovation）總監奧利韋拉（Tulio de Oliveira）和他的團隊發現新冠病毒變異毒株Omicron。