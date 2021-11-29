解放軍運油-20首次現身台海　台媒：疑與殲-16演練空中加油

台海局勢緊張，解放軍近來持續組織海空兵力在台海方向戰備警巡。據報道，解放軍新型加油機首次現身台海引發關注。



綜合媒體11月29日報道，台國防部11月28日通報稱，當天共有27架次解放軍軍機進入台「西南空域」，通報中首次出現「運油-20」空中加油機的身影。

通報稱，27架次解放軍軍機包括2架空警-500、1架運-9通信對抗機、5架轟-6、1架運油-20、6架殲-10、4架殲-11、8架殲-16。通報還稱，共有3組軍機（2架空警-500、1架運-9通信對抗機；5架轟-6、4架殲-10；1架運油-20、2架殲-16）深入台灣「東南空域」。

台媒隨後紛紛在第一時間以「運油-20首現台海」為題報道此事。其中，「聯合新聞網」報道稱，運油-20疑似與殲-16戰機演練空中加油。

「運油-20」是解放軍軍型加油機。2021年2月，美國防務新聞研判衛星照片稱，陝西閻良某機場出現了4架運-20加油機，這意味着該型加油機即將投入量產。

據內媒觀察者網報道，運-20總師唐長紅院士曾介紹，運-20可以作為一個重要平台在其基礎上改裝多型特種飛機，例如改裝成為加油機。美媒此前援引軍事專家分析稱，運-20改裝成加油機後將大幅提升戰機空中續航能力，堪稱「戰力倍增器」。

觀察者網軍事評論員表示，解放軍目前加油機群規模較小，隨着解放軍軍機第一島鏈內外作戰需求提升，未來擴充加油機規模很有必要。