國產新型迫擊炮首次試射制導迫彈　高弧度彈道助打城市戰

中國國產新型120毫米迫擊炮列裝有效提高陸軍高機動部隊火力打擊和戰場火力支援能力，該武器裝備首次試射制導迫彈畫面曝光。



1月7日，官方央視軍事頻道發布視頻，直擊新型120毫米車載迫擊炮首次和制導迫彈進行適配試驗。

據介紹，在相比現在解放軍迫擊炮班主要的使用的82毫米迫擊炮，120毫米迫擊炮無論是在威力和射程上都有明顯優勢。再結合新型車載迫擊炮靈活機動的特點，將成為未來登陸戰、城市戰中的攻堅利器。

在登陸戰、城市戰中，動輒20噸的自行榴彈炮、火箭炮目標大、自重沉的缺點被進一步放大。在短兵交接的戰場上，由於沒有靈活多變的炮兵陣地，「高頭大馬」的自行火炮不僅會被敵方的武裝直升機和隱藏火力襲擾。同時，坍塌的建築和損毀的橋樑等大型障礙物，也極易成為其行進路線上的攔路虎。

這種情況下，120毫米迫擊炮將是比較好的支援火力：首先，在射程範圍內，120毫米口徑的迫榴炮炮彈由於裝藥量的不同，威力並不遜色155毫米的口徑的榴彈炮；其次，迫擊炮彈彈道彎曲，這在城市戰中還具有很大優勢。利用高射角、高弧度的拋物線彈道，炮彈更容易繞過高層建築的阻擋，打擊相鄰街區的敵人。

再考慮到登陸運力的問題，120毫米迫擊炮的優勢就更明顯了。以一艘普通的的登陸艇為計量標準，其載重一般為50噸，如果運輸40噸級的155毫米榴彈炮，一次只能運輸一輛。即使換成25噸級的122毫米自行榴彈炮，也只能運兩輛。而使用120毫米車載迫擊炮，一次最起碼可以運輸8輛以上。

此外，中國相關單位研製的新型120毫米迫擊炮在以前型號基礎上採用訊息技術、精確制導技術高新技術，提高了威力、精度和射程，有力增強迫擊炮性能。