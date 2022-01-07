先後猥褻7名同性學生　四川成都男教師獲刑8年、禁從教5年

因先後對7名男性學生實施猥褻，四川成都男教師梁崗被判處有期徒刑8年，禁止從事教育、培訓相關職業5年。



曾遭到楊崗猥褻的男學生。（上游新聞）

據《澎湃新聞》報道，該案受害人之一小楊於2020年4月公開舉報成都某學校知名教師梁崗，曾對他及多名男同學進行猥褻，引發廣泛關注。小楊當時表示，「我們遭受的創傷並不比女性被性侵害低。」他希望梁崗的教師資格證可被永久吊銷且不得再次考取，並希望梁崗對每位受到心理創傷的同學進行民事賠償，且對每位同學公開道歉。

案件於周五（2022年1月7日）進行一審第三次開庭，成都市成華區法院表示，經審理查明，被告人梁崗於2016年至2018年在成都某中學任教期間，先後將當時正在接受其教導的夏某某，以及畢業後就讀大學的學生龔某某、楊某等6人，分別約至梁崗家中、酒店，實施強制猥褻行為。

法院認為，被告人梁崗強制猥褻7名被害人，對象包括正在接受其教導的學生和已畢業的學生（其中未成年人2名），屬於法律規定的強制猥褻罪的「其他惡劣情節」，依法應當判處5年以上有期徒刑，遂對其作出有期徒刑8年；禁止自刑罰執行完畢之日或假釋之日起5年內從事教育、培訓相關職業的判處。

據了解，案件先後於2020年11月12日及2021年8月17日，進行前兩次庭審，但並未當庭宣判。梁崗早前還曾辯解自己的行為不構成刑事處罰的必要條件，是被害人對他進行了「暗示」、「引誘」等。據四川省教育廳官方網站發布的文章顯示，2011年，梁崗曾獲得「最具風采班主任」稱號。