玉兔二號月球車行駛突破1000米　近距離揭秘「神秘小屋」

玉兔二號月球車此前在月球天邊發現形似「神秘小屋」物體，據官方最新報道，玉兔二號月球車累計行駛里程突破1,000米，並近距離拍攝到「神秘小屋」的面貌。



隸屬於北京航天城的新媒體賬號「我們的太空」2022年1月7日公布玉兔二號最新動態，並傳回此前拍到的月球「神秘小屋」的進行近距離景象。報道指，2022年1月6日接近午夜時刻，玉兔的累計行駛里程突破了1,000米大關，達到了1,003.9米。此外，在距離「神秘小屋」只剩下10米左右的距離，駕駛員們安排全景相機進行了彩色成像。

報道稱，「神秘小屋」像一隻栩栩如生的兔子，「玉兔」前面零落的石塊彷彿一根胡蘿蔔，「玉兔」後方滾圓的石珠彷彿「玉兔」餐後的產物。眼前的景象恰如一隻正要進食的兔子，畫面妙趣橫生。

此前2021年12月3日，「我們的太空」公眾號發布玉兔二號月球車第36個月晝的探險之旅。在這趟旅程中，玉兔二號發現北側天際線處一個突兀的立方體物體像一個「神秘小屋」，在當時被網友調侃是「廣寒宮」。

「玉兔二號」是中國空間技術研究院設計製造的一輛月球車，搭載於嫦娥四號月球探測器。嫦娥四號於2018年12月8日從西昌衛星發射中心由長征三號乙改進Ⅲ型運載火箭發射，於2019年1月3日10時26分成功軟着陸於月球背面南極-艾特肯盆地馮·卡門撞擊坑。

2019年1月3日22時22分，玉兔二號月球車從嫦娥四號着陸器完成分離，成功踏上月面，成為第一輛踏上月球背面的月球車。