重慶街道辦食堂爆炸死亡數升至16人　官方：嚴查嚴處事故責任人

重慶市武隆區鳳山街道周五（7日）發生爆炸，一街道辦事處食堂疑似燃氣洩漏燃爆，因而垮塌，多人失聯。周六（8日）凌晨，現場應急指揮部召開媒體通氣會，會上表示，截至周五晚上11時05分，事故共造成16人死亡。



市政府副秘書長、新聞發言人、指揮部成員楊琳在通氣會上表示，事發於周五中午12時10分左右，當時鳳山街道辦事處部分職工正在食堂用餐，該房屋為兩層磚混結構，佔地面積約70平米，房屋建築面積約150平米，樓頂為預製構建。經核實，事故造成26人失聯，截至周五晚上11時05分，當局搜救出26人，其中16人死亡，其餘人員正在全力救治。

會上指，事故中共派出消防救援隊、應急救援隊、民兵預備役等588人，吊車2台，消防車6台，救護車20台，以及若干其他器具展開搜救工作。目前市衛生健康委統籌調度17名市級專家和100餘名醫護精幹力量，開闢傷員救治綠色通道，對受傷人員實行一人一策，開展全力救治，積極妥善做好善後事宜。同時，市政府分管領導任組長的事故調查組成立，正在進一步調查事故原因。

楊琳表示，是次事故給全市安全工作敲響了警鐘，周六上午將召開全市安全生產電視電話會議，對全市重點行業領域安全隱患再部署，展開大排查大整治行動，舉一反三，深刻吸取教訓，全面消除安全隱患，嚴查嚴處事故責任人，堅決遏制重特大事故發生。