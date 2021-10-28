南京一大學實驗室爆炸釀2死9傷　有學生指安全管理存漏洞

南京航空航天大學實驗室近日發生爆炸事故，造成2人死亡9人受傷，事發後相關實驗樓已經封閉。而事故中的一名遇難學生，來自河南農村是家中獨生子，亦是村裡為數不多的碩士。



南京航空航天大學實驗室近日發生爆炸事故，造成2人死亡9人受傷。（極目新聞）

據《極目新聞》消息，10月24日下午，南京航空航天大學材料科學與技術學院的實驗室三樓發生爆炸事故。有該校學生指，爆燃事故產生三聲聲響及厚厚濃煙，且第二聲聲響伴有明顯震感，事故發生後學校已將實驗樓封閉。

當晚7時許，南京消防通報，南京航空航天大學將軍路校區一實驗室發生爆炸，造成2死、9傷，遇難的兩名學生事發後被困實驗室未能脫險。隨後，在該校的貼吧中就出現了多條找人信息，其中，吳可的名字被提及多次。

吳可是南京航空航天大學2020級材料與化工專業碩士研究生。2020年年底，他還獲得了學校一等獎學金，獎金1萬元人民幣。吳可父親的朋友王先生介紹指，吳可老家在河南農村，是家中的獨生子亦是村裡為數不多的研究生，成績非常優異。10月24日事發後，吳可父母便從河南趕往南京，其父親亦證實了吳可在這次事故中遇難。

據知情人士介紹指，此次爆炸事故中，遇難學生的導師疑為材料科學與技術學院的一名汪姓教授，該教授回應事件指不方便回覆，由學校統一發布消息。另外，有該校學生透露指，事發實驗室內有有大量鎂鋁粉末和丙酮，「汪教授項目組比較辛苦，周末學生過來實驗室做實驗，實驗過程中不知什麽原因，引燃鎂鋁合金，前期燃燒爆炸。」

該學生又指，事發後實驗室很多學生身上著火，有人跑出實驗室，有人被困在內或爬上陽台。後來明火引燃空氣中揮發的丙酮，導致最後一次更劇烈的爆炸。該學生續稱，安全事故的發生，說明實驗室安全管理或學生實驗操作方面，可能存在一些漏洞。

另有學生介紹，學生在進入實驗室之前一般會接受安全培訓，並且要通過實驗室安全考試，方能獲得「准入資格」。而實驗過程中，導師會給學生指出實驗風險所在，且會告知突發情況處置方案，較危險的操作，一般會由實驗老師陪同操作。

據悉，今年以來，內地已至少發生三宗高校化學實驗室爆炸事故。3月31日，中國科學院化學研究所實驗室因反應釜高溫高壓發生爆炸，一名研究生當場死亡；7月13日，南方科技大學一化學實驗室發生火情，一位博士頭髮著火，最終診斷為輕傷；7月27日，中山大學藥學院實驗室，一博士生在清理沖洗此前畢業生遺留在燒瓶內的未知白色固體時發生炸裂，玻璃碎片刺穿該生手臂動脈血管。