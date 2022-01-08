毛澤東兒媳劉思齊在北京逝世　終年92歲

已故國家領導人毛澤東的兒媳劉思齊，周五（7日）凌晨1時47分，在北京逝世，終年92歲。



劉思齊（右）與毛澤東、毛岸英的合影。（資料圖片）

劉思齊，又名劉松林，1930年3月2日出生於湖北，是劉謙初烈士和張文秋的女兒。張文秋是毛澤東的革命戰友，1927年，在武漢召開的中共第五次代表大會上，毛澤東見到張文秋時說，「如果你生了女兒，我們就要『結親家』。」

1949年10月15日，劉思齊與毛岸英結婚。惟朝鮮戰爭爆發後，毛岸英參加志願軍，並於結婚翌年犧牲。其後，毛澤東常在家書中稱劉思齊為「思齊兒」、「女兒」、「娃」。在1961年6月13日以「女兒」相稱的一封信中，毛澤東對劉思齊寫到，「你為何老勸不聽呢？下決心結婚吧，是時候了。五心不定，輸得幹幹凈凈。高不成低不就，是你們這類女孩子的通病。是不是呢？」

1962年，劉思齊在毛澤東的敦促下，與空軍學院強擊機教研室教員楊茂之結婚，二人婚後育有2子2女，為懷念毛岸英，二人長子起名為楊小英。後來劉思齊被分配到軍科院工作，直至退休。

此外，劉思齊同母異父的妹妹邵華亦為毛家兒媳，1960年，邵華與毛澤東次子毛岸青結婚，是解放軍少將毛新宇的生母。2008年6月，邵華在北京逝世，終年69歲。

《湖南日報》亦於今日（8日）發文緬懷劉思齊：「父夫曾為烈士，義結同心，思縈故土，筆下吐虹霓，望京闕雲寒，朵朵紅梅懷毅魄；姐妹皆入毛家，花開連理，情系偉人，胸中搖海岳，惜板倉雨冷，枝枝翠柏吊貞魂。」