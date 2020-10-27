做揚州炒飯涉嫌侮辱毛岸英？　內地網紅廚師發短片引爭議

中國大陸近來高調紀念抗美援朝70周年，於朝鮮戰爭中陣亡的毛澤東之子毛岸英亦在不同紀念活動中被多次提及。內地網紅廚師王剛在10月24日發布一則「揚州炒飯」的短片，卻被部分網民指涉嫌侮辱毛岸英，而引發爭議。

微博粉絲量超過三百萬的網紅廚師「美食作家王剛」10月24日在微博以及YouTube上傳「揚州炒飯」教學短片，詳細講解炒飯材料和烹飪方式。

但王剛的舉動旋即在微博引發爭議。曾有說法指，中共前領導人毛澤東長子毛岸英1950年於朝鮮戰爭中陣亡時，在做炒飯。10月24則是毛岸英冥誕，也正因此，部分網民稱王剛選擇在這個時間發布「炒飯」短片，有政治隱喻。

王剛隨後在微博發布說明，稱對毛岸英的事並不知情，希望把焦點放到美食上。王剛的支持者亦反感上述無端猜測，認為是太敏感，聯想過度。

不過，有網民發現，其實以前《人民日報》曾經有過類似舉動。2018年10月24日，《人民日報》官微發布「蛋炒飯」短片，教學者是王剛；2019年11月25日，《人民日報》官微還發布了「蒸水蛋」短片。指網民批評稱，毛岸英生於1922年10月24日，死於1950年11月25日，《人民日報》如此做是「有意而為之」。

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毛岸英參加了志願軍赴朝，1950年11月25日一次聯合國軍空襲中陣亡。不過，原志願軍司令部作戰處副處長、司令部辦公室副主任楊迪在1998年出版的回憶錄《在志願軍司令部的歲月里——鮮為人知的真實情況》稱，毛岸英死前在做蛋炒飯。《中國新聞周刊》也曾經在2010年引述《一個真正的人——彭德懷》一書，寫道「作戰處的參謀高瑞欣和翻譯毛岸英因為沒趕上吃早飯，他們認為敵機大概不會來轟炸了，於是從防空洞裏溜出來跑到木板房裏，從彭德懷的行軍牀下拿出幾個雞蛋，想利用那火爐子做雞蛋炒飯。恰在這時，從南方飛來四架美軍轟炸機……」

但高瑞欣的女兒楊彥坤否認這種說法。她稱曾寫信給楊迪回憶錄中記錄「炒飯」事件中的見證者成普，對方指當年「作戰室既沒有雞蛋，也沒有炒飯的鍋瓢炒勺，也沒有油鹽之類。如果要煮雞蛋，到炊事班的灶房才行。作戰室是指揮打仗的地方，不具備這些東西」。

毛岸英妻子劉思齊也曾說，「網上究竟是什麼人，可以對這樣一個烈士說出那種話來？他們的心得是多麼冷酷？雞蛋炒飯！朝鮮戰場那麼艱苦，哪裏來的雞蛋，哪裏來的大米，那時候他們吃的是沒有破殼的高粱米，排出來還是一粒粒的。」