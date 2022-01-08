新冠肺炎｜內地本土病例回落至不足百宗　總數95西安佔46

據國家衛健委通報，內地昨日（7日）報告新增159宗新冠肺炎確診病例，而本土病例為95宗，其中陝西佔最多達46宗，其次為河南43宗。



新增本土病例中，包括陝西46宗，均在西安市；河南43宗，其中鄭州市24宗、許昌市18宗、周口市1宗；浙江4宗，其中寧波市3宗、金華市1宗；廣東2宗，均在深圳市。另新增64宗境外輸入病例，包括上海32宗，廣東7宗，天津6宗，廣西6宗，福建4宗，湖南3宗，雲南3宗，遼寧1宗，河南1宗，四川1宗。含7宗由無症狀感染者轉為確診病例（湖南3宗，福建1宗，河南1宗，廣西1宗，四川1宗）。昨日無新增死亡病例，新增1宗疑似病例，為上海的境外輸入病例。

內地現有1004宗境外輸入確診病例，包括3宗重症病例，現有1宗疑似病例。累計11555宗確診病例，累計10551宗治愈出院病例，無死亡病例。截至昨晚24時，各地現有3367宗確診病例，包括27宗重症病例，累計95451宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告103454宗確診病例，現有1宗疑似病例。累計追蹤到1446939名密切接觸者，尚有39276名密切接觸者在醫學觀察。

此外，各地報告新增52宗無症狀感染者，包括46宗境外輸入，6宗本土（上海浦東新區5宗；河南商丘市1宗）；當日7宗轉為確診病例，均為境外輸入；當日16宗解除醫學觀察，包括15宗境外輸入；尚有661宗無症狀感染者在醫學觀察，包括628宗境外輸入。

在新增2宗本土確診病例的廣東，截至昨晚24時，累計報告6817宗新冠肺炎陽性感染者，包括4843宗境外輸入。其中確診病例3521例，包括1923宗境外輸入；3296宗無症狀感染者，包括2920宗境外輸入。而內蒙古方面，自去年11月27日以來，累計報告560宗本土確診病例，目前已全部治愈出院。