新冠肺炎｜深圳增2宗源頭不明個案　多個景區、涉疫地鐵站關閉

內地的新冠肺炎疫情持續，廣東深圳周五（7日）凌晨，在對重點行業從業人員定期核酸檢測中，發現2宗確診個案，而2人發病前足跡涉及多條地鐵線路、餐廳、超市等。鑑於疫情，深圳機場要求進入航站口、候船樓需持48小時內核酸陰性證明。



深圳地鐵蓮塘口岸站、仙湖路站、蓮塘站暫停運營服務。（深圳新聞網）

深圳市7日下午召開疫情防控記者會，公布2宗確診個案詳情。2人為夫妻關係，共居於龍崗區布吉街道布吉社區壹村東心嶺八巷，其中男性個案為羅湖區蓮塘街道國威商務大廈某公司工作人員、女性個案為龍崗區阪田街道神州大廈某公司工作人員。

2宗個案均於周四（6日）進行例行核酸檢測，初篩陽性後經市疾控中心覆核為陽性，目前已轉送至深圳市第三人民醫院應急院區隔離治療，診斷為新冠肺炎確診個案輕型，情況穩定。

深圳市衛健委公布指，經初步排查，2宗個案發病前主要活動軌跡為搭乘地鐵往返住家及工作地點，涉及地鐵5號線、8號線、10號線的6個車站，及多間餐廳、超市、商場等。

深圳航空發布客票特殊處置方案。（深圳航空）

深圳市衛健委表示，2宗個案的感染源頭暫不明確，仍需等待病毒基因檢測結果做進一步研判。目前，已追蹤的密接者、次密接者、重點人群、一般接觸者中暫未報告其他陽性個案，但不排除再出現其他陽性個案的可能性。當局已對2宗個案工作居住地實施管控措施，就餐地點、活動場所交通工具等重點場所已落實環境核酸采樣和終末消毒。

鑑於疫情，羅湖區規定轄區內進入公共場所消費人員，需持48小時內核酸檢測陰性證明；蓮塘街道劃為防範區，按照聚集性疫情應急處置方案，採取停止堂食等必要防控措施。仙湖植物園、梧桐山風景區即日起關閉。

公共交通方面，深圳地鐵蓮塘口岸站、仙湖路站、蓮塘站暫停運營服務；深圳機場汽車站全部班線暫停發班；深圳機場亦要求進入航站口、候船樓需持48小時內核酸陰性證明。