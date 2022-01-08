開年連打兩虎　中紀委：反腐沒有選擇必須知難而進

周六（8日），西藏自治區政府副主席張永澤、中國人壽保險（集團）公司董事長王濱，相繼涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委審查調查。

對於2022開年連打兩虎，中紀委網站刊文稱，必須始終保持對腐敗的壓倒性力量常在，堅決打贏反腐敗這場輸不起也決不能輸的政治鬥爭。



西藏自治區政府副主席張永澤涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（新華社）

中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長王濱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（新華社）

中紀委表示，2012年12月到2021年6月，紀檢監察機關共立案審查調查省部級以上領導幹部393人、廳局級幹部2.2萬人、縣處級幹部17.4萬餘人、鄉科級幹部63.1萬人。盡管全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗鬥爭取得了歷史性成就，但形勢依然嚴峻複雜。

中紀委稱，腐敗是黨執政的最大風險仍然存在，一些腐敗分子高壓之下頂風違紀違法，涉案金額動輒上億。仍然有人不汲取教訓，在黨內大搞團團夥夥、拉幫結派，嚴重破壞黨的團結統一。腐蝕和反腐蝕鬥爭長期存在，反腐敗沒有選擇，必須知難而進。

中紀委強調，反腐敗鬥爭是持久戰、攻堅戰，決不能虎頭蛇尾、時緊時松，必須始終保持對腐敗的壓倒性力量常在，堅決打贏反腐敗這場輸不起也決不能輸的政治鬥爭。開年反腐已經昭示，嚴的主基調必將始終如一、長期堅持。