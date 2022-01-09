新冠肺炎｜內地增92宗本土確診　天津2宗屬Omicron開展全民檢測

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（8日）內地新增本土確診病例92宗，無新增本土無症狀感染者。



本土確診病例方面，河南56宗，其中許昌市39宗、鄭州市11宗、洛陽市2宗、安陽市2宗、商丘市1宗、滑縣1宗；陝西30宗，均在西安市；天津3宗，其中津南區2宗、南開區1宗；浙江2宗，均在寧波市；廣東1宗，在深圳市；含3宗由無症狀感染者轉為確診病例（均在河南）。

央視報道指，天津市疾病預防控制中心完成天津市新增2宗本土病例的全基因組測序。經分析比對，2宗本土病例均屬於VOC/Omicron變種病毒株（BA.1進化分支），屬於同一傳播鏈，與天津市已發現的Omicron境外輸入病例均不能確認為同一傳播鏈。

此外，天津市指，截至昨晚9時，天津市在密切接觸者中又檢出18宗新冠病毒感染者，感染者主要涉及病例所在託管機構、學校學生及家長，他們均已轉運至定點醫院實施隔離救治。天津市疾病預防控制中心副主任張穎表示，從病例之間的關係和傳播的鏈條上來看，18宗的病例至少已經傳播了三代，這輪疫情有可能在社區裡已經持續傳播了一段時間。

天津市呼籲民眾非必要不要離開天津。當局今日（9日）又宣布，為阻擊Omicron疫情進一步擴散傳播，決定在全市範圍開展全員核酸檢測。居民未在規定時間內參加核酸檢測的話，健康碼將調整為「橙碼」。

在重災區河南，許昌市轄下的禹州市當局稱，自今日（9日）起，除已確定的高風險區域外，禹州市其他區域全部調整為中風險區域，中、高風險區域以鄉鎮（街道）為單位，全部實行封閉管理，限制人員流動，最大限度嚴防疫情風險傳播。

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孫春蘭：西安社會面實現「清零」

據新華社8日報道，國務院副總理孫春蘭到西安市、咸陽市封控小區、集中隔離點、定點醫院、120急救中心、超市等，實地了解社區封控、患者救治、群眾就醫、物資保障等情況。

孫春蘭指出，西安疫情每日新增病例大幅下降，社會面基本實現「清零」，但防控工作仍然處於關鍵時期，絲毫不能掉以輕心。此外，孫春蘭又表示，針對120電話打不通問題，採取增加接線員、增配急救車輛、擴容分流急救熱線等措施，確保患者訴求能得到及時回應和解決，同時擴大對口醫院數量、優化看病急救流程、落實首診負責，分類保障疫情期間群眾的基本就醫需求。

此外，深圳市當局8日稱，在7日報告的兩宗新冠肺炎確診者的密接者中發現一宗確診病例，目前確診者增至3宗。自8日晚上起，深圳市龍崗區布吉街道布吉社區壹村東心嶺八巷55號樓棟、吉華街道水徑社區西環路2號長龍富辰公寓兩個區域調整為中風險地區。