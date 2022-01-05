西安孕婦腹痛因核酸問題被拒入院　醫院外苦等2小時終大出血流產

陝西西安因疫情嚴峻，至今已封城13天，大家一直關注當地疫情發展。

昨日（4日），有產婦家屬在微博發文稱，其懷孕8個月的小姨因腹痛到醫院求診，但因核酸問題無法入院，結果在門口等待期間大量出血，最終流產。目前，相關文章已被刪除。

陝西婦聯今日（5日）回應稱，已上報領導，權益部應正在了解調查。



事發於今年1月1日，發文者的小姨晚上7時許突然腹痛，多次致電120（醫院急救電話）無果，於是才報警求助，於8時許被送到西安高新醫院。然而，醫院以「核酸超過了4個小時」為由，拒絕其小姨進入醫院。

發文者稱，小姨因被拒入院，只能在醫院外休息，「沒就是因為耽誤了這麼久，導致了大出血，我看見我姨夫發過來的視頻，我小姨很艱難的用雙手支撐着身體那樣在椅子上坐這，血順着椅子和褲子流下來，地上全是血!」。

發文者續稱，醫院見小姨大出血後才願意接診，可惜8個月大的胎兒因為治療不及時胎死腹中，沒有心跳。她表示，小姨尚有一個11歲大的兒子，目前在家中自己照顧自己，「他現在還不知道我小姨怎麼了，只知道是肚子疼」。

網民看法：

這個媽媽吃了多少苦懷了八個月就這麼在寒風裡等著，最後孩子沒了，還是在醫院門口，想想就要窒息了



問題是就算是新冠患者也有生孩子看病的權利吧？



我真的爆哭……為什麼普通的人要承受那麼多本不該有的苦難？整整懷胎八個月說沒就沒了，這一流產身體肯定也是重創



沒有因為新冠喪命的 卻因為防疫政策有這麼多悲劇 真的太難受了

