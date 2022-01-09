山西6人赴廢棄礦井「淘金」中毒死亡　當地刑拘8人處分12人

山西省運城市絳縣里冊峪一帶上（2021）年12月23日發生人員失蹤事件，當局4天後接到報警，經搜救在一處廢棄的礦井找到6名失蹤者遺體，經調查獲知死者是前來「淘金」。

當地政府周日（9日）發布通報，指已依法刑拘8名涉案疑犯，對事涉12名公職人員給予黨紀政務處分或組織處理。



據澎湃新聞報道，里冊峪位於中條山區，是涑水河源頭，山高溝深，境內有銅、金、銀等礦產資源，曾發生過私挖亂采採產資源現象，「經過治理整頓後趨於有序」。2018年4月，按照礦山專項整治工作要求，絳縣政府將該礦洞永久封閉並設立警示牌。

當地政府的通報講述這次事件的經過，稱去年12月初，劉某藝組織劉某彬、李某衛、張某軍、白某宇、李某龍、趙某明等七名河南省嵩縣籍人員，預謀到里冊峪東溝廢棄礦洞實施盜竊。12月6日，劉某藝擔心村民發現後阻攔或者舉報，通過衛莊村民王某亮分別給予里冊峪村民韓某卿、宋某慶、高某強、王某元、李某志五人一定費用。

12月9日，劉某藝等人晝伏夜出進行盜竊準備。12月14日，村民張某永將劉某藝從河南省嵩縣購買的環保型黃金選礦劑「金蟬」等物品送至山腳下，趙某明、王某立組織人員將物品搬運至礦洞。12月22日晚，劉某藝等4人失聯；翌日晚，李某龍與趙某明失聯。

12月27日凌晨3時54分，王某立、劉某藝家屬等人到絳縣公安局報警求助。當日下午3時30分許，市縣兩級搜救人員在里冊峪東溝礦洞內發現劉某藝等6名失聯人員，經現場診斷死亡。經山西省公安司法鑑定中心檢驗鑑定，遇難6人均是一氧化碳中毒致窒息死亡。

通報指，2021年12月27日晚，絳縣公安局對該案立案偵查；12月28日以來，已對8名犯罪嫌疑人依法刑事拘留。經調查，對事件涉及的12名有關公職人員，給予黨紀政務處分或組織處理。