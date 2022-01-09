天津Omicron疫情｜市民憂封城搶購食品　專家：控制不好影響冬奧

天津昨日（8日）新增的2宗本土確診病例已確認為Omicron變種病毒株，此外天津又在密切接觸者中檢出18宗新冠病毒感染者。

多名天津市民表示，由於擔心社區封閉管理，街市和超市出現了搶購食品現象。

有內地專家表示，由於在天津和北京之間每天都有大量的通勤者，如果疫情控制不好可能會直接影響到北京，甚至冬奧。



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據早前報道，天津市疾病預防控制中心完成天津市新增2宗本土病例的全基因組測序。經分析比對，2宗本土病例均屬於VOC/Omicron變種病毒株（BA.1進化分支），屬於同一傳播鏈，與天津市已發現的Omicron境外輸入病例均不能確認為同一傳播鏈。

此外，天津市指，截至昨晚9時，天津市在密切接觸者中又檢出18宗新冠病毒感染者，感染者主要涉及病例所在託管機構、學校學生及家長。天津市疾病預防控制中心副主任張穎表示，從病例之間的關係和傳播的鏈條上來看，18宗的病例至少已經傳播了三代，這輪疫情有可能在社區裡已經持續傳播了一段時間。

《環球時報》今日（9日）報道指，多名天津市民表示，由於擔心社區封閉管理，9日上午的街市和超市出現了搶購食品現象。家住西青區的劉女士9日早上7點多就前往附近的街市買菜，「裡面已經是人山人海了，我出來時外面排的隊伍目測已經有200米了」。家住南開區的王先生也稱，家門口的街市一早就排起長隊，大部分常見蔬菜已經基本被買光，附近超市的配送服務也暫停。

天津市開展全員核酸檢測。（中新社）

武漢大學醫學部病毒研究所教授楊占秋表示，目前尚不知此輪病毒潛伏了多久，病毒是隨著人員流動而傳播的，天津此輪疫情蔓延到其他省份的可能性也完全存在。

專家：本次疫情的感染數或超過100宗

一位匿名的公共衛生學院專家則對《環球時報》表示，Omicron傳播快，目前常用的疫苗對阻斷其傳播效果非常有限，許多已經完整接種疫苗甚至三針疫苗的人也被感染，但是症狀相對比較輕微。

另外一位匿名的免疫學專家則表示，天津疫情存在很大的不確定性。由於在天津和北京之間每天都有大量的通勤者，如果控制不好可能會直接影響到北京，甚至冬奧。這名專家又認為，社區感染的範圍估計比較大，從西安的經驗看，隨著全員核酸檢測的開展，病例數有可能會大幅增加，預計天津本次疫情的感染數很可能會超過100宗。