印第安人控美政府900次核試涉種族清洗　中方促美「正視罪行」

日前美國印第安人肖肖尼部落一名活動人士接受俄媒採訪時表示，指控美國政府在印第安原住民同胞居住的家園裏進行900多次核試驗，形同種族清洗。對此，中方表示美國應正視對印第安人犯下的累累罪行，並做出彌補。



今（1月10日）的中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌提到他注意到有關的報道。《今日俄羅斯》（Russia Today）報道提及，根據2009年的一項研究，在此前長達40多年的時間裡，美國政府在美國印第安肖肖尼部落區域總計進行了928次核試驗，產生大約62萬噸的放射性沉降物，是1945年日本廣島原子彈爆炸後所產生放射性沉降物的近48倍。

按照肖肖尼部落的說法，美國政府的核試驗項目已經造成了數千人死亡，許多人罹患癌症等疾病，美國政府卻並不關心他們的健康問題。汪文斌指出，「對於肖肖尼部落等美國印第安原住民的遭遇，我深表同情。」

受訪者伊恩·扎巴特憤怒控訴，他的家園在美國政府的掌控下，已經淪為「核試驗場」。（新浪新聞）

汪文斌指出，歷史上，美國從肉體、土地、文化等各個方面對印第安人進行屠殺、驅逐、同化，全方位系統化侵犯印第安人人權，「犯下了罄竹難書的罪行，早已構成事實上的種族滅絕」。

他提到，「時至今日，美國政府不但沒有痛定思痛、反省錯誤，反而變換形式，繼續嚴重侵犯印第安人的生命權、健康權等基本人權。美國印第安人的歷史和現實遭遇揭開了美式人權的真實面目，那就是剝奪他人人權，滿足自身的利益。」

汪文斌表示，美國應該做的不是揮舞人權大棒對他國指手畫腳，而是正視自身對印第安人犯下的累累罪行，真誠的懺悔，並採取切實行動改正錯誤、做出彌補，讓已經逝去的印第安人亡魂得到安息，讓至今倖存的印第安人享受基本的人權，不再遭受種族主義之苦。

據《今日俄羅斯》（Russia Today）報道，肖肖尼原住民部落的聚居地從加利福尼亞州東部死亡谷一直延伸到懷俄明州黃石國家公園。1951年，美國開始在西肖肖尼部落的土地上進行核武器試驗。