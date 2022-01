加拿大宣布400億加元和解協議　一半用來賠償被迫害原住民兒童

加拿大1月4日宣布與第一民族(First Nations)原住民領袖達成的2項原則協議,總金額達到400億加元,一是用於賠償遭受兒童福利制度迫害、被迫與父母分離的原住民兒童,二是用於改革制度。



加拿大廣播公司(CBC)報道,第一民族原住民領袖和聯邦政府達成歷史性的原則協議並不具約束力。各方必須在3月31日前確定協議內容。協議總金額達400億加元,協議若過關,這會成為加拿大史上最高的和解金額。

加拿大原住民:圖為加拿大總理杜魯多2021年7月7日在Twitter發布的相片。他當時推文稱,政府、科韋塞斯第一民族及薩斯喀徹溫省政府簽署協議。(Twitter@JustinTrudeau)

加拿大第一民族兒童與家庭關懷協會(First Nations Child and Family Caring Society of Canada)和第一民族議會(Assembly of First Nations)2007年以加拿大人權法提出訴訟,控告聯邦政府對第一民族兒童的資助不足構成歧視並違反Jordan原則。時隔15年,他們終於等到這2項協議。

Jordan原則是一項確保第一民族兒童在有需要時能獲得所需社會服務和支持的政策。