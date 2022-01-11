新冠肺炎｜內地增110宗本土確診　河南遭Delta及Omicron夾擊

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（10日）內地新增本土確診病例110宗，新增本土無症狀感染者11宗。

重災區河南昨日新增本土確診病例87宗，當地同時出現Delta及Omicron疫情，受到關注。



本土確診病例方面，河南87宗，其中許昌市74宗、鄭州市11宗、安陽市2宗；陝西13宗，均在西安市；天津10宗，均在津南區。本土無症狀感染者方面，11宗均在天津津南區。

在重災區河南，據安陽市今日（11日）最新公布，1月10日0時至11日早上8時，全市新增本土確診病例58宗（內黃縣1宗、湯陰縣56宗、文峰區1宗）。1月8日以來累計報告確診病例84宗。

據安陽市早前公布，其發現的2宗本土個案均為Omicron。安陽市為防範Omicron疫情散播，要求加強防控措施。當地要求全市特別是湯陰縣、市各城區內所有居民除配合核酸檢測等疫情防控工作外，足不出戶；又要求全市所有機動車不得上路行駛（軍車、警車、消防車、救護車等除外）。此外，安陽又自10日起暫停發售所有發往北京的車票。

在河南本輪疫情中，多名患者曾於連霍高速靈寶服務區停留。（騰訊新聞）

河南同時出現Delta及Omicron疫情。河南省政府早前在新聞發布會上稱，河南省本輪本地疫情在鄭州、洛陽、安陽、許昌、商丘、信陽、周口等多地出現，鄭州、許昌禹州市更出現聚集性的疫情。經基因測序分析比對，許昌禹州市疫情與鄭州市同源，病毒基因測序為Delta，惟目前病毒來源尚不明確。

另一方面，安陽市近日發現的2宗本土個案均為Omicron，與天津津南區現有本地疫情屬同一傳播鏈。當局基本鎖定安陽市本次疫情的感染來源為去年年底從天津津南區返回安陽市湯陰縣的1名在校大學生。

病毒學家常榮山表示，雖然目前已經報告病例城市中並未同時發現有兩種變種病毒株，但有Delta疊加Omicron同時傳播的風險。

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天津方面的Omicron疫情同樣受到關注。當局稱，截至10日下午3時，累計判定追蹤密切接觸者1152人、次級密切接觸者685人，均予以隔離管控。全部涉疫場所均實施終末消毒。本次疫情累計隔離管理約7.5萬人。截至10日下午3時，全市採樣逾96萬人，完成檢測逾34萬人，檢測工作正在進行中。