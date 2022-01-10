天津疫情｜離冬奧不到一個月　至北京火車票停售　跨省客運暫停

距離北京冬奧開幕不到一個月，緊鄰北京的天津爆發的本土Omicron疫情受到關注。

北京及天津均限制人員往來，天津至北京火車票已暫時停售，天津多個高速公路的入口也被關閉。



據《新京報》報道，部分進京檢查站已經加強了防疫檢查，行程軌跡中包含天津都要嚴格篩查，並與單位或所在社區聯繫，簽訂防疫承諾書後才能進京，目前已有不少人員、車輛被勸返。

天津至北京方向顯示有列車，但所有列車均無法購票。（《界面新聞》）

內媒《界面新聞》報道指，從昨日（9日）下午近3時起，鐵路部門暫停發售天津管轄範圍內各車站至北京管轄範圍內各車站車票，京津城際列車天津站、天津西站除外。據「鐵路12306」APP，北京至天津的高鐵列車仍在正常開行、正常售票，天津至北京方向顯示有列車，但所有列車均無法購票。

雖然12306提示京津城際天津站、天津西站除外，但從1月10日至1月20日所有天津到北京的高鐵均無法購票，1月21日至23日有五六趟列車可購票。

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報道又指，天津通莎客運站表示，接到天津市道路運輸管理局緊急通知，因疫情原因，9日起已暫停天津省際班線。高速公路方面，當局今日（10日）早上宣布G2京滬高速汊沽港收費站（北京方向）、汊沽港收費站（上海方向）、獨流收費站入口封閉；S5榮烏高速聯絡線全線收費站入口封閉。

目前因交通管制處於封閉狀態的還有G2502天津繞城高速雙街收費站入口，S1津薊高速天津主線站收費站、寶坻收費站入口，S2津寧高速蘆臺西收費站入口，S21塘承高速全線收費站入口封閉。高德地圖實時路況顯示，天津地區多個高速入口封閉。

天津遷出人口主要目的地在北京

天津這一輪天津疫情最早發生8日凌晨主動就診人員中確診的兩宗感染者。據《健康時報》報道，據百度遷徙地圖顯示，1月1日-7日7天時間內，天津遷出人口主要目的地主要集中在北京市、河北省廊坊市、唐山市等，而7天時間內，除1月1日和1月2日外，遷出地佔比最高的均為北京市。

1月7日天津遷出地分布圖，圖片來自百度遷徙大數據。（《健康時報》）

多地已發布對天津遷入人員的防控措施。北京市疾控中心9日表示，對由天津進（返）京人員嚴格落實三項防控措施。首先，天津津南區，南開區竹華里的人員嚴格限制進（返）京。去年12月23日以來途經天津市津南區，南開區竹華里已來京人員參照中風險地區來京人員管控，進行居家隔離，按照社區要求開展核酸檢測。

其次，去年12月23日以來途經天津人員立即主動報告社區、單位、賓館等，配合健康監測、核酸檢測等防控措施。再者，北京市民非必要不去津，天津市民非必要不來京，建議京津通勤人員居家辦公。

天津市委書記李鴻忠9日在視像會議上強調要阻斷疫情傳播，「堅決築牢首都疫情防控『護城河』」。此外，天津從9日零時起實施離津管控，所有人員非必要不離開天津，確需離開天津的人得持48小時內核酸檢測陰性證明和健康碼綠碼。機場、公路、鐵路、港口碼頭等實施出行防控，並對進京通道實施嚴格管控。

據《環球時報》早前報道，內地一位匿名的免疫學專家表示，天津疫情存在很大的不確定性。由於在天津和北京之間每天都有大量的通勤者，如果控制不好可能會直接影響到北京，甚至冬奧。這名專家又認為，社區感染的範圍估計比較大，從西安的經驗看，隨著全員核酸檢測的開展，病例數有可能會大幅增加，預計天津本次疫情的感染數很可能會超過100宗。