天津疫情｜市民搶購糧食塞爆雪櫃　市商務局：物資充足毋須囤購

1月8日，天津市津南區新增20宗陽性感染者，該市昨日（9日）開展全民核酸檢測。由於擔心會實施社區封閉管理，不少市民到超市、街市緊急採購糧食、日用品等物資，多間店舖出現排隊人龍。



據天津市衛健委通報，津南區1月8日新增20宗陽性感染者。目前，津南區分為封控區、管控區、防範區。其中，封控區內實行區域封閉、足不出戶、服務上門管控措施，並需定期進行核酸檢測；管控區內人員不出管控區域，每戶家庭每兩天可派1人外出購買物資。

《瀟湘晨報》報道，天津市津南區多間超市、生鮮店門外都出現人龍，市民排隊依次入店內採購蔬菜、水果等食品。在當地一個被封閉的小區內，居民在圍牆內排隊，通過圍牆欄杆間隙，向圍牆外的生鮮店老闆遞錢買菜。

位於管控區內的一間生鮮超市負責人稱，店內的生鮮食品剩餘少量，市民主要是購買蔬菜、水果、糧油，「今天買菜的人比平時多一些；我們自己家也要留一點，現在我們這邊已經管控了，貨物進不來」。位於封控區內的生鮮店要關門停業，負責人稱店內的食品基本售罄，「只剩下一點土豆，什麼時候開門還要聽統一安排」。

除了生鮮，市民亦大量採購日用品。有超市負責人稱，糧油、飲用水和衛生紙等日用品基本售罄，超市只賣剩13包白米，「我們自己留3包，待會兒就會賣完 。現在管控很嚴，我們把店門關了，要買什麼只能從一個小窗口遞出去，一個人一個人來買」。

+ 2

大型超市物資供應正常

值得一提的是，社區部分門店生鮮售罄，是受到疫情管控貨物儲備不足和市民大量採購的影響，但津南區疫情防控定點生鮮門店、大型超市物資供應仍然正常，儲備充足。

疫情發生後，天津市區兩級商務部門啟動市場保供應急預案，組織華潤、世紀華聯等40 餘間超市、街市為封控小區點對點配貨供應，確保封控社區生活必需品供應穩定。有連鎖生鮮超市的負責人稱，由於採購人數太多，導致價格上漲，籲市民沒有必要囤購物資，「恢復正常供應以後，價格馬上就會降下來」。

據天津市商務局消息，天津全市生活必需品市場供應充足，價格穩定。目前，天津批發市場、超市蔬菜庫存量，由供應全市2天水平提高到3至4天，米麵油存量由20天水平提高至 30天，分別達1.5萬噸和9萬噸以上。

天津市商務局正加強連鎖超市、重點批發市場，與當地128家蔬菜應急保供基地、30家豬肉應急保供基地、45家雞蛋應急保供基地和北京、河北、山東、內蒙、山西等周邊省市貨源地對接，保障天津市重要生活必需品市場供應充足穩定。