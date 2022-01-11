內地藝人仝卓高考舞弊星途盡毀　本人喊冤：舞弊者是教育局職員

日前，內地藝人仝卓學籍造假案細節曝光，已有兩位涉及仝卓案的山西臨汾市教育局工作人員被提起公訴。其本人則發文回應稱「並不是我高考舞弊，是部分人員對我的高考進行了舞弊」，引發熱議。



仝卓2020年直播時自爆，考大學時2013年用了某些手段，將自己的往屆生的身份改成了應屆生參加高考，引發軒然大波。後仝卓在其微博發布道歉信向公眾認錯，但並未平息眾怒。經相關單位核實後，大學畢業證書取消，他的演藝生涯也幾乎全毀。

山西人民檢察院近日曝光了起訴書，內容提到，2012年7月，時任臨汾市教育局基礎教育科蘇迎澤為仝卓違規辦理轉學手續。2020年5月30日，在相關部門調查期間，蘇某某為將仝卓轉學檔案補齊，遂安排被告人彭某某、張某某偽造相關材料，後二人在被告人劉某某經營的某廣告部偽造全卓的常住人口登記卡並放入仝卓學籍檔案。

檢察院認為，被告人張某某、彭某某、劉某某偽造國家機關證件，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以偽造國家機關證件罪追究被告人的刑事責任。被告人張某某、彭某某、劉某某也認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規定，可以從寬處理。起訴書顯示，該案件已被檢察院提起公訴。

消息公開後，仝卓除表示尊重「依法判決」，本人也則在微博發文回應表示，「感謝大家的關注，不過需要指出一點，並不是我高考舞弊，是部分人員對我的高考進行了舞弊，長期關注此事的網友應該很清楚這一點。我早在一年多前就行政起訴山西省招生考試管理中心。盼各界媒體能對我的行政訴訟遇到的重重困難進行關注。感謝。」

不過該說法被網民質疑是「扮演受害者」。內地網民稱「可以哪來個人害我上清華?」「所以不是他的問題，而是幫助他的人的問題?」「沒有人能管管他嗎？」但亦有粉絲指出他是「合理維權」。

據了解，在爆發舞弊風波後，仝卓母校中央戲劇學院已發布聲明，宣佈撤銷仝卓歌劇系2013級歌劇表演班（五年制）本科畢業證書，仝卓參加2013年高考的各階段、各科成績無效。

而仝卓繼父仝天峰任職山西臨汾市人大常委會，因託人因偽造應屆生身份，被給予留黨察看一年、政務撤職處分，其餘多名涉事人員包括臨汾市教育局局長等也受到處分。仝卓日前則表示，希望大家不要再因他的舞弊事件去打擾他患憂鬱症的母親和年紀尚輕的弟弟。