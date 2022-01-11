中國殲-20激烈空戰對抗畫面公開　印媒質疑戰績又稱是宣傳戰

中國空軍殲-20在新年的第一個訓練日展開激烈空中對抗演練的影片引發廣泛關注。但印度媒體認為殲-20的這些動態是虛假宣傳，並質疑殲-20戰績。



印度《歐亞時報》1月10日報道引用中國官方媒體發布的影片和消息稱，中國空軍對殲-20隱形戰鬥機進行了廣泛的模擬對抗訓練，以衡量第五代戰鬥機相對於殲-11B和殲-16等其他非隱形戰鬥機的優勢。

報道稱，「演習旨在展示殲-20這種中國最先進戰鬥機的的戰備水平。在2022年訓練日的第一天，解放軍北部戰區空軍某旅進行了空中對抗演練，雙方都出動了獲得『金頭盔』稱號的王牌飛行員。」

據稱，兩架配備龍勃透鏡的殲-20戰鬥機與「數量不詳的非隱形戰鬥機」進行了空中交戰。兩架殲-20在複雜電磁環境中與對手展開了激烈的戰鬥，經過一系列戰術機動後，一架殲20和一架「敵機」正面交鋒，兩名飛行員幾乎同時開火，並依靠高G機動逃脫了攻擊。然而殲-20飛行員巧妙地利用了飛機的性能優勢，最終取得了勝利。

隨後，報道提到，在另一個中國空軍訓練基地也進行了類似的演習。包括殲-20和殲-16戰鬥機在內的多種戰機演練了空中模擬戰鬥、對地面目標的實彈打擊等科目。「其中兩架殲-20和兩架殲-16進行了模擬戰鬥，但沒有透露結果」。

報道認為，中國媒體對於殲-20隱形戰鬥機的宣傳都有着特殊目的。報道稱，早在2020年，《解放軍報》就在報道中透露，剛交付不久的一架殲-20戰鬥機在模擬空戰中擊落了17架「敵機」。

報道指，當時中國宣傳殲-20的空中優勢，是因為當時中印在拉達克地區緊張局勢加劇，中國空軍向中印邊境地區派遣了至少兩架殲-20戰鬥機。因此中國媒體宣傳殲-20的戰鬥力，「是北京針對印度軍方的宣傳戰和心理戰」。

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《歐亞時報》報道表示，「我們有充分的理由不相信中國媒體的說法」。報道以2020年的那篇報道為例說，殲-20內部彈艙只能攜帶8枚導彈，而且也沒有機炮，很難想像一架殲-20如何在模擬空戰中擊落17架「敵機」。

對於彈藥有限的殲-20如何能擊落「17架敵機」，美國商業雜誌《福布斯》曾表示，這可能與演習規則有關。雙方很可能在演習規則中明確規定，可以讓殲-20飛行員戰鬥一段時間後使用「模擬彈藥」重新進行裝填。

事實上，考慮到出動戰機組織空中對抗的成本高昂，為充分利用演習時間，在模擬對抗中允許重新填裝「模擬彈藥」，或者是根據在固定空域和時間內成功鎖定對手的次數來判定擊落的次數，都是非常普遍的交戰規則。