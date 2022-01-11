江歌案｜死者母親對法官表感謝：待兇手2037年回國後將續提訴訟

中國女留學生江歌，2016年11月遭室友劉暖曦（原名劉鑫）的前男友殺害，案發逾5年後於昨日（10日）迎來宣判，劉暖曦被判需向江歌母親江秋蓮賠償近70萬元（人民幣，下同），並承擔全部案件受理費。

今日（11日），江秋蓮在北京就案件舉行座談會，她表達了對法官的感謝，以及待兇手2037年出獄回國後，將對其提起訴訟。



據《極目新聞》報道，對於宣判結果表示，江秋蓮表達了對法官的感謝，但同時她又稱，對於判決金額並不十分認同，「我這4年為這個案子花費的都不止這麽多錢，更不用說江歌的生命。」

江秋蓮稱，江歌時至今日已遇害1895天，自己在江歌遇害後每天都在痛苦中度過，「昨天判決結束後，我給江歌全文讀了判決書。」，並告訴江歌「媽媽做到了」。

對於日後的訴訟，江秋蓮說，目前，暫不打算就劉暖曦侵犯江歌生命權糾紛案上訴。但會等到兇手陳世峰2037年出獄回國後，繼續對他的訴訟。他表示，「如果有能力，自己希望可以回饋社會。」

據早前報道，山東省青島市城陽區人民法院10日對案件作出一審判決，劉暖曦被判需賠償江秋蓮各項經濟損失49.6萬元，以及精神損害撫慰金20萬元，合共69.6萬元，並承擔全部案件受理費。

案發於2016年11月，陳世峰因與劉暖曦的情感糾紛，在日本東京對江歌、劉暖曦二人進行追斬，惟到達住所門外時，劉暖曦先江歌一步進入屋內並關上大門得以保命，而江歌就在門外被殺死，兇手最終被判監20年。