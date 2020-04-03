【江歌案】青島法院網上公告受理案件　江歌母：劉鑫拒收起訴書

留學日本的山東青島女學生江歌於2016年11月3日在公寓內被殺，兇手陳世峰是室友劉鑫的前男友，劉鑫被指當時躲在房內未開門施救。陳世峰其後就在日本因故意殺人罪及恐嚇罪，被法院判處有期徒刑20年。 另一方面，江歌母親江秋蓮去年向內地法院起訴劉鑫，認為劉鑫應對江歌的死亡承擔一定的道德責任。 據內地傳媒報道，青島城陽區法院已經受理該案，並以公告形式向劉鑫送達起訴狀及傳票。江秋蓮在受訪時稱，由於劉鑫拒收起訴書，故法院最後選擇公告送達。

3年前，青島留日女學生江歌（左）在自己租住的公寓門前，被室友的前男友殺害陳世峰（右）殺害。（網絡圖片）

江秋蓮解釋，之所以至今才起訴劉鑫，是因為自陳世峰被判刑後，她就回國並計劃起訴劉鑫。但期間一直沒有找到合適的律師，屢次碰壁，在取證方面也歷盡波折，是故才拖到現在。江秋蓮認為，劉鑫在案中有不可推卸的責任。

江秋蓮又指，案件去年10月28日就獲法院立案，但劉鑫方面一直不接收傳票。法院經多方努力仍無法送達起訴書副本和傳票，最終才通過公告的形式送達，「法官去了她戶籍地住址，還找到了她父母現有住址。但其父母拒收傳票，劉鑫也不露面。」

劉鑫曾與江秋蓮見面，堅稱當時沒有反鎖門。（網上圖片）

在法院網站上，該公告清楚列明已受理江秋蓮訴劉鑫的生命權糾紛一案，「自公告之日起經過60日，即視為送達」。報道提到，從公告生效至期滿，江秋蓮推算正式開庭時間應該是在7月。江秋蓮稱，起訴劉鑫是為給自己討一個公正的說法，「這是我唯一能夠告慰我女兒的。」

（新京報）