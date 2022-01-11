台灣疫情｜增12宗本土確診　台北2名護士照顧染Omicron病人後中招

台灣新冠肺炎疫情持續，台灣中央流行疫情指揮中心今日（11日）宣布，今日新增70宗確診病例，分別為12宗本土病例、58宗境外輸入。

台北市立聯合醫院中興院區有2名護士確診，2名護士均在同一個病房工作，負責照顧感染Omicron的病人，引發關注。



在本土病例中，2宗是桃園國際機場清潔人員的家人；4宗是確診居服員友人的職場群聚；2宗是居服員服務案主的親人；1宗是確診安親班學生的母親，另有醫護人員職場及其友人共3人確診。

台北市副市長黃珊珊證實，台北市今天有3宗本土病例 ，包括台北市立聯合醫院中興院區的2名護士，2名護士在同一個病房工作，照顧不同病人。此外，其中一名染疫護士的男友也確診。2名護士均打過第三劑疫苗。

中央疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，2名護士照顧的病人有5位，其中3位病人感染Omicron。

黃珊珊表示，目前這3宗本土病例的家人、醫院相關同事及宿舍接觸過的人，目前都在擴大採檢中，已經有25人居家隔離，還有88人擴大採檢，其中已有86人採檢結果出來為陰性，還有2人為外縣市，正在安排。黃珊珊又表示，昨天（10日）已經對相關病房進行環境採檢，採檢的樣體都是陰性。

此外，江蘇省衛健委今日公布，10日江蘇新增境外輸入確診病例1宗，為台灣輸入個案。