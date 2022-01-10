台灣疫情｜增6宗本土確診與桃園機場有關　未滿2歲童確診Omicron

在台灣，桃園國際機場爆發新冠肺炎群組感染。台灣中央流行疫情指揮中心今日（10日）宣布，今日新增32宗確診個案，包括6宗本土病例及26宗境外輸入，6宗本土病例初步研判皆與桃園機場疫情有關。

此外，指揮中心也證實，昨日（9日）確診的未滿2歲童感染Omicron病毒，是目前台灣年紀最輕的Omicron本土病例。



台灣中央流行疫情指揮中心表示，在本土確診病例中，1宗為金嗓歌友會確診者家人；2宗為機場手推車工作人員；3宗則是9日確診居服員及家人的接觸者。

桃園機場相關疫情至今累計30人確診，除1名防疫計程車司機的病毒基因序列不同，其餘29人暫列群聚。

台北市聯醫忠孝院區醫生陳昶宇發文批評台灣當局擋不住境外輸入的疫情，又不敢禁止室內用餐，只好拿一些小眾項目開刀，根本幫助有限。台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日回應稱「這樣的評論是非常不負責的」，又指現在社區的情況還不到禁止室內用餐的等級。

陳時中表示，現在的確診案例都是可以追蹤的，案例數感覺雖然很多，但跟國際案例數相比仍是非常少。