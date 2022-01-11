北京冬奧｜閉環管理試運行順利　暫不因Omicron調整《防疫手冊》

將於2月4日開幕的北京冬奧，已於1月4日進入賽時閉環管理試運行階段。北京冬奧組委今日（1月11日）表示，目前已有近1500名來自全球各地的記者與轉播商抵達北京，賽時閉環管理試運行進展順利。



北京冬奧組委首場線上新聞發布會11日舉行。（人民視覺）

據《新華社》報道，北京冬奧組委首場線上新聞發布會11日舉行。針對新冠肺炎Omicron變種病毒，北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春表示，冬奧組委一直關注疫情變化，但從1月4日啟動的閉環管理情況看，總體情況可控，「醫療防疫團隊將對疫情進行持續評估，目前還沒有調整（冬奧）《防疫手冊》的計劃。」

此外，早前發布的冬奧《防疫手冊》要求，賽事將嚴格進行閉環管理。北京市交管局近日亦就此發布提示稱，若市民駕駛車輛與冬奧會閉環管理車輛發生車禍時，應做到不與車輛和車內人員接觸，等候專業人員到場處置。

對於這一提示，黃春指，閉環交通系統是閉環內很重要的一部分，每名涉奧人員坐在交通工具中，一定是做好防護、戴好口罩的，一旦發生交通事故，應根據指揮調度體系和工作機制先進行報警處理。

黃春說，針對可能出現交通事故和傷員的外圍場所，北京賽區提供了30輛急救車輛，張家口賽區提供了20輛急救車輛的保障，若有出現傷員情況，當局將第一時間進行救治。他還呼籲市民，若出現交通事故，不要接近事故現場，保持距離，不要圍觀。