北京冬奧｜張藝謀擔任開閉幕式總導演　成世界首位「雙奧」導演

曾執導2008年北京奧運會開閉幕式的張藝謀，確認成為北京冬奧會及冬殘奧會開閉幕式總導演。他亦因此成為世界首位執導過夏奧和冬奧開閉幕式的「雙奧」總導演。



2008年8月8日，北京奧運會開幕式上的焰火表演。（新華社）

據《新華社》報道，2022年冬奧開幕在即，北京冬奧組委今日（7日）公布，張藝謀將擔任北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式總導演。而本屆冬奧會開閉幕式將以「構建人類命運共同體」為核心表達，以「簡約、安全、精彩」為創作原則，立足於從全世界的角度展望美好未來。

接受《新華社》訪問時，張藝謀表示，非常榮幸可以成為「雙奧」導演，「因為國家的發展、地位的提升，中國有能力在這麽近的時間內舉辦兩次奧運會，所以才有了我成為『雙奧』導演的可能性。」

張藝謀說，將不辜負全國人民的期望。（新華社）

張藝謀又說，感到身上的擔子沉甸甸，「因為2008年夏奧會開閉幕式都有目共睹，這次在『簡約、安全、精彩』的情況下還要成功，而且在疫情背景下，難度很大，但是也要完成好任務，不辜負全國人民的期望。」

據了解，張藝謀是中國電影「第五代導演」代表人物，早期執導的《紅高粱》、《大紅燈籠高高掛》、《秋菊打官司》等電影斬獲多個國內外獎項。他還在2004年雅典奧運會閉幕式和2018年平昌冬奧會閉幕式接旗儀式上執導了北京8分鐘文藝演出。

常宇指，本次冬奧會和冬殘奧會開閉幕式的四場演出創意方案已基本確定。（新華社）

至於為何邀請張藝謀擔任北京冬奧開閉幕式總導演，北京冬奧組委開閉幕式工作部部長、國家體育場運行團隊主任常宇說，「張藝謀導演主導創作了令世人驚嘆的北京2008年奧運會開閉幕式，給全世界留下了非常深的印象。2017年，冬奧組委再次聘請張藝謀擔任平昌冬奧會閉幕式『北京8分鐘』導演，又一次在一個很短的時間內向世界展現了不一樣的中國，各方評價也非常好。所以在2019年我們確立開閉幕式總導演時，經過冬奧組委的認真研究評審，最終確定再次請張藝謀擔任北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式總導演。」

北京冬奧會開幕式將於2月4日在國家體育場鳥巢上演。常宇指，本次冬奧會和冬殘奧會開閉幕式的四場演出創意方案已基本確定。