深圳疫情｜增7宗本土確診　一家庭有5人染疫　校外託管服務暫停

廣東全省昨日（11日）新增本土確診病例7宗，本土無症狀感染者1宗，均為深圳報告，其中深圳一個家庭在本輪疫情共有5人感染病毒。

截至11日24時，深圳本輪疫情累計報告12宗本土病例。



繼深圳在昨日下午公布新增4宗新冠肺炎確診病例後，同日晚上再公布新發現3宗確診病例和1宗無症狀感染者。

新發現的病例中，1宗無症狀感染者為26歲女子，居住在羅湖區清水河街道草埔西社區鶴圍村64棟；1宗確診病例為一名2歲男童，為前述26歲女子的兒子，同居住在羅湖區清水河街道草埔西社區鶴圍村64棟。

此外，1宗確診病例為42歲男子，為寶安區某物流公司員工，居住在羅湖區清水河街道草埔西社區鶴圍村58棟；另一宗確診病例為34歲女子，為羅湖區某美容機構員工，居住在水庫新村統建樓2棟。

當局指，以上新發現的病例均是在密接者排查、重點人員管控篩查中發現，26歲女子與其2歲兒子與此前的3宗病例為同一個家庭成員。據初步判斷，新增4名病例與之前的確診病例或是密接者，或存在時空交集，彼此關聯，屬於同一傳播鏈，傳播鏈條清晰。

當局又稱，新增病例均已轉送到市第三人民醫院應急院區隔離治療，情況穩定。相關密接者、次密接者及重點人員正在排查中，其居住地、工作地及活動區域已實施管控措施，有關重點場所已進行終末消毒。

此外，深圳11日又宣布，為有效防範疫情傳播風險，切實保障師生身體健康和生命安全，從即日起全市所有校外託管機構暫停提供託管服務，具體恢復時間另行通知。