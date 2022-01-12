就地過年｜杭州為省外員工發電子消費券及抽獎　港澳台人士也有份

鑑於本土新冠肺炎疫情持續，內地多地發出「就地過年」的倡議。浙江杭州發布通知指，將為農曆新年期間留杭省外員工（含港澳台及外籍人士）發放500元（人民幣，下同）的電子消費券，指定時間內使用完還有機會抽取新能源汽車作為獎品。



浙江杭州召開春節期間留杭省外員工「送溫暖」活動新聞發布會。（橙柿）

據《澎湃新聞》報道，杭州發放的電子消費券將針對，春節期間即2022年1月31日至2月6日，留杭過年的非浙江戶籍省外務工人員，包括港澳台及外籍人士。不過，上述人員需滿足在杭繳納職工社保、繳納工程建設項目工傷保險、靈活就業人員三個條件之一。

而電子消費券將以抵扣券和現金券兩種形式發放，其中抵扣券領取時間為1月28日至2月6日，按每人500元一次性發放，每人發放20張，每張面額25元，消費每滿50元抵用一張。現金券則以領紅包形式發放，面額為5元至500元不等，春節期間連續發放7天（1月31日至2月6日），每人每天可領一次。

滿足條件的人員領取電子消費券後，可於1月28日至2月14日在杭州指定實體經營商戶進行使用。此外，在2月14日24時前使用完所有電子消費券抵扣券的個人還可參加抽獎活動。獎項設置為特等獎1名、一等獎10名、二等獎60名、三等獎1200名、參與獎10萬名。其中特等獎獎品為價值59800元的零跑T03新能源汽車。