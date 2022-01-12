江歌案｜劉鑫被判賠近70萬元　中央政法委：法律必堅定為善良撐腰

2016年11月，在日本留學的山東青島女學生江歌，在租屋門前被室友劉鑫的前男友陳世峰殺害，劉鑫後來返國並改名劉暖曦。江歌母親江秋蓮認為，劉暖曦在陳世峰行兇時未開門施救，有不可推卸之責，遂以生命權糾紛為由在中國對她提訴。

山東青島城陽區法院周一（10日）一審判決劉暖曦賠償江秋蓮各項經濟損失49.6萬元（人民幣，下同）及精神損害撫慰金20萬元，共計69.6萬元，並承擔全部案件受理費，令事件重回大眾焦點。

中央政法委周三（12日）發文評論該案件，表示法律必當堅定不移地為善良撐腰，並指司法裁判給失德者敲響警鐘。



這篇文章稱，劉鑫並非兇手，但她的「明哲保身」與「忘恩負義」引起公憤，法律還公道於人心，給社會以明確導向。正如江歌媽媽微博帳號下反覆出現的評論所說：「如果劉鑫贏了，人們會教自己的孩子以後別當江歌，如果江歌媽媽贏了，人們會叫自己的孩子以後不要當劉鑫」。

宣判後，江秋蓮表示要將判決書帶給江歌，「告訴她，媽媽做到了」。（極目新聞）

文章說，江歌母親的悲痛是常人無法想像：在劉鑫安全受到威脅時，善良的江歌向她伸出了援手，幫她解圍，但當江歌因此而受到生命威脅的時候，劉鑫卻將江歌唯一的求生之門緊緊關閉，任憑無辜的江歌完全暴露在凶手的尖刀之下，在孤立無援的境地中失去了生命；而在此之後，被江歌用生命保護的劉鑫，竟然對失犢的母親進行言語刺激，甚至在過節的時候故意發送「閤家團圓」等訊息，讓江歌母親徹底崩潰。

文章指，看到這案件，所有人對公平正義的渴求都是一樣的：劉鑫必須為自己的行為付出應有的代價，而判決結果沒有辜負人們心中對正義的樸素期待。判決對江歌一再伸出援手的事實，給予充分肯定：「其無私幫助他人的行為，體現了中華民族傳統美德，與社會主義核心價值觀和公序良俗相契合，應予褒揚」。

文章又提到，如果讓失德敗德的行為大行其道，損害的是人民群眾情感，擾亂的是社會公共秩序。如江歌案一樣，這些案件表明對於有違社會公德的行為，有法治、有人管；對於百姓深惡痛絕的違法失德現象，司法機關必會懲治追責，「當道德失重時，正義總可期盼，法律不會缺席」。

案情回顧



據此前報道，案發前兩個多月，劉暖曦因前男友陳世峰不同意與其分手產生爭執而向江歌求助，後者同意兩人同住。案發前一天（2016年11月2日） ，陳世峰找到兩人同住的公寓並上門糾纏滋擾，江歌提議報警，但劉暖曦以合住公寓違反當地法律、不想把事情鬧大為由加以勸阻，並請求江歌幫助解圍。

江歌將陳世峰勸離後返校上課，但後者繼續尾隨劉暖曦並發送恐嚇短訊，並稱「我會不顧一切」。當晚，劉暖曦因感到害怕，遂要求與江歌一同返回公寓，期間未將陳世峰糾纏恐嚇的相關情況告知江歌。

11月3日零時許，劉暖曦與江歌前後走入公寓二樓過道，事先埋伏的陳世峰攜刀衝至二樓，與走在後面的江歌發生爭執，劉則開門入室並將門鎖閉。陳世峰在公寓門外手持水果刀捅刺江歌頸部十餘刀，隨後逃離現場，後者因左頸總動脈損傷失血過多，經搶救無效死亡。

此後，江歌母親江秋蓮與劉暖曦因江歌死亡原因等產生爭議，劉暖曦在網上對江秋蓮發表過刺激性的言語。江秋蓮遂向法院提起訴訟，請求判令劉暖曦賠償死亡賠償金、喪葬費、誤工費、交通費、住宿費、簽證費等各項經濟損失及精神損害撫慰金共逾200萬元，並承擔訴訟費用。