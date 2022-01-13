解放軍訓練用閩南話喊敵投降　國台辦：永遠不會把台灣同胞當敵人

近日，有網傳視頻片段顯示，解放軍在訓練期間用普通話及閩南話對「敵」喊話稱，「趕快投降吧，繳槍不殺，我們優待俘虜」，引發廣泛關注，並被指針對性太明顯，把台灣人當作敵人來對待。

對此，國台辦周三（12日）回應稱，大陸永遠不會把台灣同胞當作「敵人」，此舉僅針對極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動和外部勢力干涉。



國台辦發言人朱鳳蓮表示，中國人民解放軍是威武之師、文明之師、和平之師，是兩岸同胞和中華民族利益的捍衛者，是「台獨」分裂勢力的「剋星」。解放軍開展有關演訓活動，是針對極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對廣大台灣同胞。其次，「台灣同胞是我們血濃於水的一家人，我們永遠不會把台灣同胞當作『 敵人』」。

朱鳳蓮又稱，事實上，近日網上有另外一則視頻，是一位台灣青年在北京街頭隨機採訪路人對台灣的印象和想對台灣人說的話，大家基本上異口同聲地說「自家人、一家人、新年快樂、回來吧 」這樣的話。「 很多台灣網友對這個視頻也給予了善意的回應」。

朱鳳蓮指，事實證明，兩岸的親情和認同不會因少數台灣政客挑動仇恨分裂而淡化流失，反而會以一種更廣泛、更持久的方式表達出來。

據了解，解放軍陸軍第81集團軍1月5日舉行冬季集訓，30餘架戰鷹接連完成先期火力打擊、無人機偵察、機降戰鬥等任務。訓練期間，解放軍還以普通話和方言對「敵」陣地喊話。而81集團軍則隸屬解放軍中部戰區，軍部駐地河北省張家口市。