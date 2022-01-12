央視最美女記者王冰冰遭粉絲起底　內媒網民力挺怒批：病態追星

日前內地網絡突然出現大量關於「央視最美女記者」王冰冰的個人隱私截圖，據了解，該爆料者是王冰冰瘋狂粉絲，截圖內容指出，王冰冰19歲就曾與人同居，曾經結過婚，英語四級考試不合格。



不過，對於該爆料內地媒體和網民都一面倒力挺王冰冰，內地有媒體批評「病態追星不可取，人肉與曝光他人個人隱私，已經觸及底線」。目前央視和王冰冰還未對此作出回應。



內地媒體《揚子晚報》1月11日報道稱，王冰冰瘋狂粉絲在某論壇中的發言，該粉絲表示王冰冰「塌房」（形象毀滅），不僅人肉出其各種私人訊息，包括王冰冰早年結婚現場的照片，還有王冰冰四級成績截圖。

爆料圖中顯示王冰冰英語四級考試為369分，由於要425分才算過合格線，部分網友質疑其英文水平，但也有網友認為，僅一次沒通過考試，不代表英文不好。此外，更大量曝光疑似王冰冰的結婚照，爆料者稱王冰冰19歲就與人同居，很早就結婚，現在已經離異，指她的婚史與她設立的「清純人設」不合。但由於照片中的新娘僅露出側臉，無法判定就是王冰冰。

《揚子晚報》指出，故意暴露別人的隱私本身就是一種不道德的行為。中國相關法律規定，公民個人隱私依法不受他人侵犯，如果行為人泄露別人隱私輕則構成民事侵權，承擔民事責任，重則面臨治安管理處罰，承擔行政責任，更嚴重者會觸犯刑法，構成犯罪。

據了解，王冰冰曾於2008年考入吉林大學文學院播音與主持藝術專業。2016年，任中國中央電視台吉林記者站新聞記者，負責央視吉林方面的新聞報道。曾參與人民空軍成立70周年航空展、長春電影節、2019年中央廣播電視總台春節聯歡晚會吉林分會場等採訪任務。

2020年8月，王冰冰因甜美的笑容和「鄰家妹妹」般的親切感登上微博熱搜，引發關注。9月22日，中央電視台新聞頻道在嗶哩嗶哩發布名為《總台記者王冰冰：「快樂小草」，再也不用擔心會「禿」了》的視頻，王冰冰再次登上新浪微博熱搜，被內地媒體稱作「央視最美女記者」。

2020年12月31日，王冰冰作為UP主入駐嗶哩嗶哩，僅用10小時14分鐘粉絲量即突破100萬，刷新嗶哩嗶哩百萬漲粉最快紀錄。但中央電視台新聞頻道在微博及嗶哩嗶哩等對王冰冰私人話題的過度營銷和顏值崇拜下，讓粉絲出現對其飯圈化的狂熱追捧，亦引起研究機構對新聞嚴肅性被娛樂化所消解的擔憂。