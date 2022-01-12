《刺針》刊研究報告：康希諾吸入式疫苗中和抗體水平高於滅活疫苗

近日，《柳葉刀》雜誌預印本平台SSRN網站發表了全球首款吸入用新冠疫苗異源加強數據。

前述研究發現，已完成2劑滅活新冠疫苗接種的18歲及以上成年人中，以1劑康希諾生物的吸入用腺病毒載體新冠疫苗克威莎做異源加強，安全、且免疫原性高，比用滅活疫苗同源加強可誘導更高水平的中和抗體。



在該研究中，江蘇省疾控中心朱鳳才團隊使用了康希諾生物股份公司研發的吸入用腺病毒載體新冠疫苗克威莎在已完成2劑滅活疫苗基礎免疫的18歲及以上成年人中展開的隨機、非盲、平行對照的臨床研究，旨在評估以1劑吸入用克威莎異源加強的安全性和免疫原性。

值得注意是，2021年11月，前述全球首款吸入用新冠疫苗在「2021第五屆海南國際健康產業博覽會」上亮相，觀眾可現場體驗吸入式新冠疫苗的使用方法。吸入式新冠疫苗與肌肉注射使用同種疫苗，製劑配方未改變，僅採用不同的給藥方式。據悉，霧化吸入免疫採用霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，通過口部吸入的方式進入呼吸道和肺部，從而激發黏膜免疫，而這種免疫是通過肌肉注射所不能提供。

康希諾生物的吸入式疫苗日前亮相博覽會，觀眾可現場體驗吸入式新冠疫苗的使用方法。（海南國際健康產業博覽會）

該研究在江蘇共招募420名已完成2劑滅活疫苗接種程序的受試者，隨機分配為三組，每組140人，分別以低劑量吸入用克威莎（0.1ml）、高劑量吸入用克威莎（0.2ml）以及肌肉注射滅活疫苗進行加強免疫。

研究披露的安全性數據顯示，以吸入用克威莎做異源加強後不良反應發生率低於以滅活疫苗做同源加強。加強接種後28天，吸入組無嚴重不良反應發生，不同劑量吸入組均無臨床顯著的肺功能異常發生，充分驗證了吸入劑型的安全性。

對Delta中和抗體水平亦較高

該研究披露的免疫原性結果顯示，吸入加強後，中和抗體水平顯著高於滅活疫苗同源加強 。高、低劑量吸入組所激發的免疫反應無明顯差異，加強後14天和28天期間，分別較滅活同源加強組高6.7至10.7倍。吸入加強後，中和抗體水平在第28天達到峰值，這一免疫程序所激發的中和抗體水平，明顯高於其他異源加強免疫程序。吸入用克威莎對Delta突變株也具有高水平的交叉保護，中和抗體水平高於滅活疫苗。

研究顯示，吸入異源加強所誘導的RBD特異性ELISA抗體水平明顯高於滅活疫苗同源加強，加強後28天，低劑量吸入組RBD抗體水平約是滅活疫苗同源加強的13倍。

相較於滅活加強，以吸入劑型加強後7天即可檢測到顯著增加的新冠病毒刺突蛋白特異性的IFN-γ和IL-2的酶聯免疫斑點反應。吸入劑型加強組的INFγ和IL-2表達水平分別是滅活疫苗加強組的6-10倍和4-5倍。該數據表明，相較於滅活疫苗同源加強，以吸入劑型做異源加強後，可顯著誘導Th1型的細胞免疫反應，而性別、年齡等因素對細胞免疫反應無影響。

資料顯示，吸入用克威莎通過模仿病毒的自然感染來訓練機體的免疫記憶功能，不僅可激發體液及細胞免疫，還可高效誘導黏膜免疫以達到三重全面保護。前述研究表明，以吸入用克威莎為滅活疫苗做加強可激發強烈的黏膜免疫反應。接種疫苗14天後，在實驗室檢測受試者血清中RBD特異性IgA結合抗體水平結果顯示，吸入劑型異源加強IgA水平約為滅活疫苗同源加強的6至9倍。

上述研究結果證實，僅以肌注1/5或2/5用量的吸入用克威莎作為加強疫苗，具有良好的安全性及免疫原性，為新冠疫苗加強針策略提供了數據支持。