新冠肺炎｜湖北：兩類地區人員來省需隔離28日：14集中＋14家居

內地新冠肺炎疫情近期愈趨嚴峻，不少地方加強防疫策略。湖北疾控中心周三（12日）發布通知指出，外省來鄂人員需要提供48小時陰性證明，其中，兩類地區來鄂人員更要接受「14+14」即長達28日的隔離檢疫。



這份通知提到，由於全球疫情處於高位流行、國內多地接連發生本土疫情，該省面臨境外和省外疫情輸入的雙重壓力。春節前後學生流、務工流、探親流等人口流動增加，疫情傳播風險進一步加大。為有效控制和降低新冠肺炎疫情傳播風險，科學精準做好疫情防控，發布2022年春節前後湖北省重點人群核酸檢測措施提示。

一是對14天內來自無本土疫情省份的人員，查驗48小時核酸檢測陰性證明，不能提供的，到住地24小時內開展1次核酸檢測。

內地多地爆發本土疫情，天津更出現Omicron本土傳播。圖為1月10日，天津警員在核酸檢測點協助市民登記。（新華社）

二是對14天內來自陸路邊境口岸縣（市、區）或發生本土疫情省份的人員，在省疫情防控指揮部確定的管控地區的，實施「14天集中隔離醫學觀察+14天居家隔離醫學觀察」；其它地區的，須查驗48小時核酸檢測陰性證明，並到住地24小時內開展1次核酸檢測，落實14天社區健康監測，每7天開展1次核酸檢測。

通知並提及，有症狀患者及陪護人員等按要求開展核酸檢測；農貿（集貿）市場、商場超市、酒店、賓館、旅店、郵政快遞、食品經營、交通、文化旅遊、室內娛樂、學校、托幼機構、監管、兒童福利院、養老院、護理院、環衛保潔、勞動密集型企業等重點場所新進人員「逢進必檢」。

另外，住院患者及陪護人員，外賣員、導游、環衛保潔員、保安員、炊事員、電梯操作員、教師、學生、外省返鄉人員和外省入住賓館酒店旅店人員，郵政快遞、交通運輸、特殊場所（監管場所、兒童福利院、養老院、護理院等）、農貿（集貿）市場、勞動密集型企業等工作人員，每週按照不低於10%的比例抽檢1次。高風險崗位工作人員和入境人員、密切接觸者等涉疫風險人員的核酸檢測，按國家和省有關規定執行。