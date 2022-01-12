河南疫情｜主動頂替同事連續工作13小時　55歲醫生過勞猝死

新冠肺炎疫情重災區河南近日同時出現Delta及Omicron疫情，受到關注，多地均進行全民核酸檢測以找出感染者。

河南周口市第一人民醫院的55歲醫生王新華近日連續工作多個小時，不斷運送醫護及檢測物資，之後在被隔離時仍持續遠程指揮工作，最終在1月6日凌晨因勞累過度，出現心臟猝死，於醫院工作人員隔離點離世。



河南周口市第一人民醫院的55歲醫生王新華（黃色方框），因勞累過度，出現心臟猝死，於醫院工作人員隔離點離世。（《周口日報》）

據《周口日報》報道，王新華是周口市第一人民醫院120急救指揮中心主任。在1月3日下午，他接到醫院「5時到四通鎮執行排查疫情任務」通知後，隨即趕到醫院，調配負壓救護車、核酸檢測物資等。

報道指，這項任務原本安排另外一個醫護人員牛威負責，不過王新華考慮到牛威前段時間工作繁忙，想讓他多休息，因此主動頂替牛威。

從1月3日下午5時到1月4日早晨7時，王新華跟同事連續工作13個小時，在四通鎮3個行政村往返8次、往返醫院和四通鎮12次，轉運50多名醫務檢測人員及防疫物資，確保了四通鎮近3500名村民核酸檢測任務圓滿完成。

在4日早上，王新華回到指定隔離點住所稍作休息，在上午11時左右又接到通知，要求下午1點半再去四通鎮執行核酸檢測採樣任務。王新華隨即開始遠程指揮調度車輛，準備防疫物資。至當日下午2時，救護車由醫院出發駛往四通鎮，行至半路時任務解除，王新華等返回醫院作核酸檢測，並在晚上6時回到隔離點住所待命。

王新華在隔離點期間，仍在不停聯絡，持續遠程指揮120急救指揮中心的工作。至1月6日凌晨，勞累過度的王新華出現心臟猝死，於隔離點離世。

據早前報道，河南11日（周二）有118宗本土確診，其中安陽市65宗、許昌市41宗、鄭州市12宗。